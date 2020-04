"Milionerzy". Jaką chorobę w Polsce nazywano "chorobą niemiecką"? A jaki owoc to UFO?

W dzisiejszym odcinku programu "Milionerzy" walkę o milion rozpoczyna pan Daniel z Gdyni. Z zawodu jest optykiem i prowadzi własną działalność. W grze towarzyszą mu syn i tata. Zobaczcie, jak mu poszło.

Milionerzy: damskie ubrania zapinane na guziki

Z pierwszym pytaniem za 500 złotych, pan Daniel nie miał żadnego problemu i odpowiedź padła błyskawicznie.

Pytanie za tysiąc złotych brzmiało:

Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki, zapinają się:

A. na lewą stronę

B. na prawą stronę

C. same

D. tylko z dołu do góry

Okazało się, że uczestnik miał duży problem z tym pytaniem. Gracz postanowił użyć pierwszego koła ratunkowe i skorzystać z pomocy publiczności. Ta w większości postawiła na odpowiedź B. Pan Daniel postanowił zaufać publiczności i zaznaczył tą odpowiedź. Niestety okazała się błędną. Poprawna odpowiedź to A - na lewą stronę.

Pan Daniel zakończył grę bez tysiąca złotych.

Milionerzy. Co to UFO? A choroba niemiecka?

Kolejnym uczestnikiem, który powalczył o milion złotych, był pan Maciej z Warszawy. Z wykształcenia jest ekonomistą, a z zawodu informatykiem. W grze towarzyszyli mu kolega i dziewczyna.

Z pierwszym pytaniem za 500 złotych pan Maciej nie miał najmniejszego problemu. Pytanie za gwarantowany tysiąc brzmiało:

Która z szachowych figur, jako jedyna może poruszać się ponad innymi bierkami?

A. wieża

B. skoczek

C. goniec

D. hetman

Pan Maciej długo się nie zastanawiał i zaznaczył odpowiedź B, która była poprawną odpowiedzią.

Pytanie za dwa tysiące brzmiało tak:

Ich spłaszczona odmiana nazywana jest UFO.

A. arbuzów

B. jabłek

C. brzoskwiń

D. cytryn

Pan Maciej miał problem z tym pytaniem. Postanowił wykorzystać pierwsze koło ratunkowe i poprosić o pomoc publiczność. Ta natomiast postawiła w większości na odpowiedź C. Pan Maciej zaznaczył tę odpowiedź ostatecznie i oczywiście była poprawna.

Pytanie za 5 tysięcy brzmiało tak:

Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce:

A. Francis Ford Coppola

B. Aleksander Ford

C. Harrison Ford

D. John Ford

Pan Maciej niestety nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił skorzystać z drugiego koła ratunkowego - pół na pół. Po jego użyciu zostały mu dwie odpowiedź B i C. Jednak nadal nie był pewien odpowiedzi. Gracz postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe, czyli telefon do przyjaciela. Niestety pani Dorota, która była pod telefonem nie znała odpowiedzi.

Pan Maciej postanowił zaryzykować i postawił na odpowiedź B, która była poprawną odpowiedzią.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało tak:

Dokończ przysłowie: Bogatemu...

A. gruszki na wierzbie

B. baba z wozu

C. diabeł dzieci kołysze

D. wiatr w oczy

Pan Maciej znał odpowiedź i błyskawicznie zaznaczył odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 20 tysięcy brzmiało tak:

W Polsce nazywano ją chorobą niemiecką, w Rosji polską, w Anglii francuską, a we Francji hiszpańską:

A. kiłę

B. odrę

C. podagrę

D. gruźlicę

Pan Maciej, choć nie znał odpowiedzi, postanowił zaryzykować i postawił na odpowiedź D, która niestety była błędną odpowiedzią - chodzi bowiem o odpowiedź A - kiłę.

Pan Maciej zakończył grę na tysiącu złotych.