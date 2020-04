"Hotel Paradise". Marietta i Chris są nadal razem po programie? Zwyciężczyni udzieliła długo wyczekiwanej odpowiedzi

Zakończyła się emisja pierwszej edycji programu "Hotel Paradise". Główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych wygrali Marietta Witkowska i Krzysztof "Chris" Ducki.

REKLAMA

ZOBACZ: "Hotel Paradise". Emocjonujący finał za nami. Znamy zwycięzców pierwszej edycji programu

Para odnalazła miłość na Bali i dzięki temu uczestnicy programu zdecydowali, że to właśnie oni przejdą rajską ścieżką. Czy uczucie, które rozkwitło przez dwa miesiące pobytu na rajskiej wyspie, przetrwało powrót do rzeczywistości? Marietta na Instagramie odpowiedziała na to pytanie.

Zobacz wideo Marietta z „Hotelu Paradise” opowiada o udziale w programie

"Hotel Paradise". Czy Marietta i Chris są razem?

Zaraz po emisji finałowego odcinka na Instagramie Marietty pojawiło się zdjęcie, na którym jest z Chrisem. Zwyciężczyni programu w ten sposób potwierdziła, że nadal jest z nim w związku. Wyznała miłość ukochanemu.

Wygraliśmy kasę i miłość! Tak, oczywiście, że wciąż jesteśmy razem. Nie ma innej opcji. Bardzo cię kocham Chris - napisała Marietta.

Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani gratulowali parze zwycięstwa, pisali, że od początku wierzyli w ich uczucie.

Wiedziałam, że wygracie i że wasze uczucie jest prawdziwe, szczere i będzie trwałe. Od początku kibicowałam wam całym sercem.

Byłam za wami od początku, cieszę się, że wam się udało!

Cudownie! Brawo kochani zasłużyliście - pisali fani.

Okazuje się, że para zamieszkała ze sobą. Chris dla Marietty przeprowadził się z Londynu do Warszawy. Gratulujemy parze zarówno wygranej, jak i uczucia, które zakwitło na rajskiej wyspie.