Martyna z "Hotelu Paradise" przed finałem zasugerowała, kto wygra program. "Ja już wygrałam przyjaźń na całe życie"

Marietta Witkowska i Krzysztof "Chris" Dudzki to zwycięzcy pierwszej edycji programu "Hotel Paradise". W starciu o 100 tysięcy złotych wygrali z Martyną Kondratowicz i Łukaszem "Blondino" Książkiewiczem. Martyna w ramach zapowiedzi finałowego odcinka zamieściła zdjęcie z Blondino, a w opisie potwierdziła przypuszczenia widzów, co do zwycięskiej pary.

"Hotel Paradise". Martyna zdradziła, kto wygra program

Finalistka programu zamieściła zdjęcie w objęciach swojego rajskiego chłopaka. Podziękowała za wspólnie spędzony czas na rajskiej wyspie i zasugerowała, że to nie ona i Blondino wygrają program. Dziewczyna pisze, że dzięki udziałowi w programie znalazła przyjaciela.

Niezależnie od tego co się dziś wydarzy w finałowym odcinku "Hotel Paradise" ja już wygrałam - coś najcenniejszego - przyjaźń na całe życie z Blondino. Kocham cię i dziękuję Ci za ten intensywny czas. Dziękuję Ci za to, jaki jesteś! - napisała Martyna na Instagramie.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od fanów finałowej pary. Wszyscy do końca wierzyli, że Martyna i Blondino wygrają program.

Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Jest szczery i oddany czego dowód pokazał nie raz. Fantastyczny człowiek.

Gratuluje. Nawet jak nie wygracie, jesteście wygrani dla siebie. Taka przyjaźń zdarza się raz na kilka lat.

Trzymam kciuki! Wygracie to! - pisali fani.

Martynie i Blondino gratulujemy udziału w finale. Mamy nadzieję, że ta przyjaźń będzie trwała bardzo długo.