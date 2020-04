"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek nie umieli dojść do porozumienia. "Praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy"

Agnieszka i Wojtek zdecydowanie są jedną z najbardziej dobranych par programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od początku bardzo przypadli do gustu nie tylko sobie, ale i swoim rodzinom. Para dotychczas dobrze się ze sobą dogadywała, miała podobne plany i poczucie humoru. Jednak w ostatnim odcinku przyszedł czas na pierwszą kłótnię.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywają pierwszą kłótnię

Agnieszka i Wojtek po powrocie do kraju musieli zmierzyć się z codziennością i zmęczeniem, które towarzyszyło im po długiej podróży. Zmierzenie ze zwykłą rzeczywistością jest bardzo trudne, o czym się przekonali. Powstała irytacja zachowaniem małżonka.

Agnieszce zaczęły przeszkadzać drobiazgi, które spowodowały pierwsze kroki do kłótni. Gdy Wojtek wybrał metro zamiast taksówki jako środek komunikacji, którym wrócą do domu, nie spodobało się to jego żonie, która chciała szybko wrócić do domu.

Co tam, nerwusie? - zapytał się Wojtek żonę, by rozładować nieco atmosferę.

Co się tak wkurzyłaś? - dodał.

Agnieszka byłą już poirytowania i odpowiedziała:

Bo ty się wkurzyłeś.

Po tych słowach oboje zamilkli i w ciszy spędzili podróż.

Z dworca do ciebie jedziemy taksówką - dodała tylko Agnieszka.

Później Agnieszka postanowiła wyjaśnić widzom całą sytuację.

To była taka scena irytacji. Z dwóch stron. Praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy.

Na szczęście po powrocie do mieszkania Wojtka napięcie zdecydowanie zmalało. Para zrobiła pierwsze porządki, a kolejnego dnia gościli mamę Wojtka, z którą Agnieszka świetnie się dogaduje. Najwyraźniej kryzys został zażegnany.

Przypomnijmy, że ostatnio pojawiły się pierwsze domniemania wśród widzów o tym, że para po programie nadal jest małżeństwem. Powodem tego było opublikowanie zdjęć ze ślubu na ich instagramowych profilach. Choć pytań ze strony widzów była masa, nie mogli zdradzić zakończenia programu. Mimo to wszystko wskazuje na to, że parze się udało.