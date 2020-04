"Ślub od pierwszego wejrzenia". W 8. odcinku wszystkie pary przechodziły kryzys. Komu było najtrudniej?

"奸ub od pierwszego wejrzenia" ju od samego pocz徠ku cieszy si ogromn popularno軼i. Czwarta edycja - tak jak poprzednie - r闚nie wzbija si na szczyty popularno軼i w鈔鏚 program闚. W 8. odcinku wszystkie pary musia造 zmierzy si z powrotem do kraju po cudownej podr騜y po郵ubnej. Okaza這 si, 瞠 dla niekt鏎ych uczestnik闚 zderzenie z codzienno軼i by這 bardzo trudne.

REKLAMA

Zobacz wideo Anita i Adrian ze

"奸ub od pierwszego wejrzenia" pierwsze kryzysy

Odcinek rozpocz掖 si od powrotu jednej z najbardziej dobranych par programu - Agnieszki i Wojtka. Para po pi瘯nych chwilach sp璠zonych na wakacjach mia豉 pierwsz k堯tni. Agnieszka nie ukrywa豉 zdenerwowania, kt鏎e spowodowane by這 jej zm璚zeniem.

Podobnie by這 z Oliwi i ㄆkaszem. Tu po powrocie para musia豉 si rozsta na dwa dni. P騧niej jednak m篹czyzna przemierzy prawie ca陰 Polsk i przyjecha do 穎ny, do Gda雟ka. Tam w豉郾ie pojawi造 si pierwsze problemy. Niespodziewanie ㄆkasz potrzebowa "cichych dni". Oliwia nie potrafi豉 zrozumie zachowania partnera, co jeszcze bardziej nasili這 konflikt.

Zacz窸am si zastanawia, czy to ten ㄆkasz, kt鏎ego widzia豉m [...]. Kiedy on si nie odzywa i ja nie wiem, co on sobie my郵i, widz 瞠 jest smutny i nieobecny, to to mnie martwi i niepokoi. Nie wiem, jak mam si zachowa - m闚i豉 Oliwia o swoim m篹u.

Adam i Joanna zdecydowanie mieli najtrudniejsz sytuacj. Od pocz徠ku prze篡wali du瞠 kryzysy. Teraz, cho z pozoru wszystko wygl康a豉 dobrze, Joanna, b璠帷 ju na Majorce, mia豉 pierwsze w徠pliwo軼i. Jednak nie dotyczy造 one jej m篹a Adama. Nie umia豉 poradzi sobie ze swoimi emocjami i denerwowa豉 si na sam my郵i o przysz這軼i. Jej m捫 niestety nie okaza jej wsparcia i nie pociesza zmartwionej 穎ny. W zwi您ku z tym ostatni dzie w podr騜y sp璠zili w milczeniu. Sytuacja nie poprawi豉 si nawet, gdy wr鏂ili do Polski. Po powrocie ka盥e z nich uda這 si do swojego domu, by m鏂 spotka si ponownie w weekend.

W tym wszystkim nie chodzi o niego, tylko o mnie. Zapewnia豉m go, 瞠by nie bra mojego zachowania do siebie. To jest po prostu we mnie - m闚i豉 Joanna.

Mamy jednak nadziej, 瞠 ka盥a z par dojdzie do porozumienia.