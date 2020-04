"Hotel Paradise". Finał był zagrożony. "Powiedzieli nam, że musimy poprosić o pomoc szamana"

"Hotel Paradise" już się kończy. W piątek, 17 kwietnia, dowiemy się, kto zwyciężył pierwszą polską edycję programu TVN7. Klaudia El Dursi w rozmowie z serwisem Plejada zdradziła, że finał wcale nie był taki oczywisty. Co więcej, w ogóle mógł się nie odbyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Marietta opowiada o tygodniu finałowym w "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise" - finał był zagrożony

Finał programu z rajskiej wyspy Bali nakręcono ponad półtora miesiąca temu. Wtedy już w tamtym rejonie świata problemy z wirusem były dość poważne i dopiero docierały do Europy. Okazuje się jednak, że to wcale nie to było przyczyną problemów z realizacją zdjęć do finału "Hotelu Paradise". Największy kłopot sprawiła produkcji pogoda.

"Hotel Paradise" kręcono na Bali w czasie pory deszczowej. Ekipa przez długi czas miała sporo szczęścia do pięknej pogody, ale pod sam koniec nagrań uległa ona pogorszeniu. Od kilku odcinków mogliśmy obserwować, że na wyspie coraz częściej padał deszcz i wiał silny wiatr. Najgorsze załamanie pogody nastąpiło jednak przed samym finałem.

Dzień przed zaplanowanym finałem rozpętała się ulewa. Deszcz lał się z nieba wiadrami. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo nie mogliśmy przełożyć zdjęć - mówiła w rozmowie z Plejadą Klaudia El Dursi.

Członkowie ekipy skorzystali z rozwiązania niestandardowego. Pracownicy z Bali zaproponowali im pomoc szamana. Efekt przeszedł chyba oczekiwania wszystkich:

Balijczycy powiedzieli nam, że jeśli nie poprosimy o pomoc szamana, to dalej będzie padało. Byliśmy tak zdesperowani, że po długich rozmowach zgodziliśmy się na to. I wydarzyło się coś niesamowitego. W momencie, gdy dostaliśmy telefon, że szaman zaczął odprawiać swój rytuał, deszcz zaczął słabnąć, jakby ktoś pomału zakręcał kurek z wodą. No i w końcu pojawiło się słońce! A wcześniej, od ponad 24 godzin, nie było ani minuty bez deszczu. To było nieprawdopodobne! Dzięki temu mogliśmy nagrać finałowy odcinek. Co prawda z małym poślizgiem czasowym, ale grunt, że się udało - cieszyła się Klaudia.

Jak to wszystko wyszło, dowiemy się już dzisiaj, w piątek, o godzinie 20 na antenie TVN7.

Finał "Hotelu Paradise"

W ostatnim tygodniu programu pary eliminowały się wzajemnie. Każdego dnia hotel na Bali opuszczały kolejne osoby. W efekcie w "Hotelu Paradise" zostały dwie ostatnie pary - Marietta i Chris oraz Martyna i Blondino.

Główna nagroda to 100 tysięcy złotych.