Marietta z "Hotelu Paradise" tłumaczy się z wybuchu w czasie "Puszki Pandory": Siedzieliśmy tam jak na ławie oskarżonych

Trwa emisja odcinków z tygodnia finałowego w "Hotelu Paradise". Już w piątek dowiemy się, kto zwyciężył w programie, tymczasem liczba uczestników zmniejsza się z odcinka na odcinek. Środowa odsłona pokazała finalistów odpowiadających na serię anonimowych pytań. Marietcie podczas ostatniej "Puszki Pandory" puściły nerwy i zirytowała się, gdy została zapytana, czy związek z Chrisem to "decyzja na życie".

Nie zadawajcie pytań, czy to jest decyzja na życie! Znamy się kilka tygodni, to nie jest dla mnie mądra rzecz! - wykrzykiwała Marietta.

Później przeprosiła za swój wybuch. Po emisji odcinka 24-latka na Instagramie odniosła się do całej sytuacji.

"Hotel Paradise": Marietta tłumaczy się z wybuchu

Marietta po obejrzeniu środowego odcinka opowiedziała o dniu, w którym została zarejestrowana ostatnia "Puszka Pandory". Stwierdziła, że dla niej był to najcięższy moment w programie.

Obejrzałam odcinek i wróciłam sobie myślami do tego, co się działo tego dnia w "Hotelu Paradise". Był to najcięższy mój dzień w programie, zdecydowanie. Nawet wtedy, kiedy miałam odpaść z ręki Sandry bądź Chrisa, nie było mi tak ciężko, jak właśnie tego dnia - stwierdziła Marietta.

Uczestniczka programu przyznała, że ostatni tydzień w rajskim hotelu był bardzo trudny i emocjonujący. Powiedziała, że eliminacja kolegów była bardzo ciężka, bo przez to niszczyła czyjeś marzenia o wygranej. Te dni były dla niej bardzo przytłaczające.

W dniu "Puszki Pandory" mieszkańcy rajskiego hotelu po raz pierwszy od dłuższego czasu mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają zapowiedzi programu i ich zdjęcia. Marietta nie była jednak zadowolona z opublikowanego ujęcia.

Wzięłam pierwszy raz telefon do ręki od ponad miesiąca. [...] Uwierzcie mi, że to był taki szok. Do tego jeszcze zobaczyłam zdjęcie, które moim zdaniem jest najbrzydszym zdjęciem, jakie w ogóle w życiu mi zrobiono i jeszcze zobaczyłam hejty pod tym zdjęciem. Wtedy pierwszy raz przestraszyłam się wyjść z tego hotelu. Siedziałam i płakałam nad sobą, co ja teraz zrobię - wyznała.

Później Marietta odniosła się do odczytywania anonimowych pytań. Podczas spotkania trwającego około 3 lub nawet 4 godzin (Marietta sama nie była pewna), zadano im 100 pytań. Dziewczyna stwierdziła, że przytłoczyło ją wszystko, co się do tej pory wydarzyło i puściły jej nerwy.

Siedzieliśmy tam jak na ławie oskarżonych, a ja to już w ogóle najgorsza zołza, suka, bo jakby tylko umiem się kłócić i nie mam żadnych uczuć do Chrisa. Więc powiem wam, wybuchłam. Wybuchłam tego dnia i jestem teraz za to hejtowana - powiedziała uczestniczka.

Dziewczyna zaapelowała do wszystkich komentujących, aby najpierw przemyśleli, co chcą napisać. Zapowiedziała, że o całej relacji z Chrisem opowie, gdy zostanie wyemitowany finałowy odcinek, już 17 kwietnia w najbliższy piątek.