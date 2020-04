"Hotel Paradise". Marta i Łukasz pożegnali się z show. Widzowie komentują. "Jaki był sens powrotu obydwojga?"

Podczas finałowego tygodnia "Hotel Paradise" wyludnia się. Pierwszą parą, która musiała opuścić rajską wyspę, byli Ania i Matt. To właśnie oni najgorzej poradzili sobie w zadaniu eliminacyjnym. Decyzją uczestników z programem jako następni pożegnali się Łukasz i Marta. W sieci pojawiły się skrajne komentarze na temat odpadnięcia pary.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczestniczka

"Hotel Paradise". Widzowie komentują odpadnięcie Marty i Łukasza

Marta i Łukasz to uczestnicy, którzy stosunkowo późno zameldowali się w "Hotelu Paradise". Marta szybko rozbiła związek Sandry i Maćka, ale równie szybko musiała też pożegnać się z programem. Dziewczyna została wyeliminowana przez Mariettę, która stwierdziła, że między Martą a Maćkiem nie ma żadnego uczucia.

Łukasz był zaś w programie zaledwie tydzień i nie zjednał sobie żadnego uczestnika. Usiłował nawiązać kontakt z wszystkimi, ale jego słowa wywoływały wyłącznie złość. Próbował nawiązać romantyczną relację z Anią i Martą - bez efektu. Starał się również namieszać w związku Marietty i Chrisa - także bez sukcesów. W konsekwencji pożegnał się z programem.

Dość nieoczekiwanie Łukasz powrócił do rajskiego hotelu i zdecydował się przywrócić Martę do programu. Ponieważ jej partner był już zajęty, dziewczyna sprzymierzyła się z Łukaszem. Byli na siebie skazani, ale spodziewali się, że mogą zostać ponownie wyeliminowani. We wtorkowym odcinku trzy pary wskazały, że Marta i Łukasz nie zasługują na bycie w finale.

Fani programu na Instagramie "Hotelu Paradise" pytali, po co ta para była w ogóle przywracana:

Jaki był sens powrotu obydwojga?

O jak dobrze, Marta miała w sobie tyle życia, co cieknący kran. Wiecznie zblazowana, jakby za karę była w parze z Łukaszem. Nie chce się bawić, to się nie będzie bawić.

Tak bardzo nie lubiłam Łukasza. Dobrze, że odpadł - pisali.

Była też grupa komentujących, która wskazywała, że tak naprawdę inna para powinna opuścić program. Najczęściej wskazywano na Violę i Adama:

Bez sensu! Dlaczego w takim razie nie odpadł Adam i Viola już dawno temu, skoro większość ich wytypowała? Kpina.

Fałszywa Viola zagłosowała na swojego kolegę Łukasza.

Lepiej, żeby Adam i Viola odpadli.

Żałujecie, że ta para odpadła?