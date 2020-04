"Hotel Paradise". Decyzją uczestników jedna z par musiała się wymeldować. Zaskakujący werdykt wydali Ola i Szymon

W finałowym tygodniu "Hotel Paradise" się wyludnia. W poniedziałkowym odcinku, na skutek przegranej, program musieli opuścić Ania i Matt.

"Hotel Paradise". Wewnętrzna eliminacja

Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali się z Klaudią El Dursi, która ogłosiła, że każda para będzie musiała wytypować zwycięzców programu oraz osoby, które nie zasługują za finał. Uczestnicy znaleźli w pokojach koperty i kartki, na których mieli zapisać swoją decyzję.

Każda para musiała w porozumieniu uzgodnić, kogo chcą wyróżnić, a kogo wyeliminować. Ola i Viola początkowo bardzo się przyjaźniły, za to Adam od początku programu nie lubił Szymona. Ola twierdziła, że Adam podburza innych mieszkańców rajskiego hotelu przeciw jej partnerowi. Jednak nikt nie przypuszczał, że podczas tego spotkania Ola i Szymon powiedzą, że to Viola i Adam nie zasługują na finał. Będąc w pokoju, uczestnicy stwierdzili, że ich rywale tylko udają, że coś do siebie czują.

Uważamy, że są jedynymi rywalami, którzy myślą w tej grze, faktycznie o grze. (...) Jeśli ktoś miały wyeliminować mnie albo Mariettę, to Viola wyeliminowałaby mnie. Proste i logiczne, więc ja nie mam najmniejszych skrupułów, żeby wyeliminować Violę - powiedziała w kulisach Ola.

Później Szymon powiedział, że na finał zasługują Martyna i Latino, ponieważ on się o nią troszczy i się szanują.

Marta i Łukasz nie mieli łatwego zadania, bo od zaledwie kilku dni byli parą i nie znali się tak dobrze, jak inni uczestnicy. Podczas odczytywania werdyktów Marta powiedziała, że poszli na kompromis i każde z nich wytypowało po jednej parze.

Nie mogliśmy się dogadać i postanowiliśmy pójść na kompromis. Więc może ja zacznę, która para zasługuje na finał? Marietta i Chris. Myślę, że to uczucie pomiędzy nimi jest najbardziej szczere i kibicuję im z całego serca - powiedziała Marta.

Łukasz stwierdził, że na finał nie zasługują Ola i Szymon. Stwierdził, że wskazał tę parę, bo liczył, że ktoś na nich zagłosuje i odpadną. Niestety mocno się pomylił, bo nikt inny na nich nie zagłosował. Uczestnicy stwierdzili, że to właśnie Marta i Łukasz nie zasługują na finał i musieli opuścić rajski hotel.