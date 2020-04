"Milionerzy" Protoplasta fretki domowej to? A jak kończy się przyśpiewka "Koło mego ogródeczka"?

W odcinku 244. o milion w programie "Milionerzy" powalczył pan Marcin z Poznania. Jest doktorantem lotnictwa i w grze towarzyszą mu dziewczyna i brat z dziewczyną. Zobaczcie, jak wyglądała jego gra.

"Milionerzy". Koło mego ogródeczka...

Pan Marcin z pierwszym pytaniem nie miał najmniejszego problemu i odpowiedział wręcz błyskawicznie. Podobnie było z pytaniem za gwarantowany tysiąc złotych. Odpowiedź padła równie szybko. Pytanie za 2 tysiące złotych również nie sprawiło problemów. A jak brzmiało pytanie za 5 tysięcy?

W znanej ludowej piosence: koło mego ogródeczka:

A. stała w kratkę walizeczka

B. zakwitała jabłoneczka

C. przejechała luks fureczka

D. opalała się dzieweczka

Pan Marcin z tym pytaniem miał już problem, ponieważ nie znał ludowej piosenki. Postanowił poprosić o pomoc publiczność, wykorzystując pierwsze koło ratunkowe. Publiczność, jak zawsze była pomocna i w większości postawiła na odpowiedź B - zakwitła jabłoneczka. Na tą odpowiedź postawił również pan Marcin i okazała się poprawna.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało:

Odtwórcy której z ról Andrzej Duda uścisnął dłoń w Katowicach na początku grudnia 2018 roku?

A. Bilbo Bagginsa

B. Jamesa Bonda

C. Janosika

D. Terminatora

Pan Marcin długo nie zastanawiał się nad odpowiedzią i postawił na odpowiedź D - Terminatora, która okazała się poprawną.

Pytanie za 20 tysięcy brzmiało tak:

Jaki przypadek zastępuje na Podlasiu konstrukcja z przyimkiem taka jak ta: "Serdecznie dziękujemy dla was?"

A. dopełniacz

B. celownik

C. biernik

D. narzędnik

To pytanie okazało się dość trudne dla racza, ponieważ gramatyka to słaba strona pana Marcina. Postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe i zadzwonić do przyjaciela, czyli do mamy. Mama gracza postawiła na odpowiedź A. Pan Marcin zasugerował się tą odpowiedzią i ją zaznaczył. Była to niestety błędna odpowiedź. Poprawną była odpowiedź B - celownik.



Pan Marcin zakończył grę z tysiącem złotych.

Następnie grę o milion rozpoczęła pani Izabela z Wrocławia, profesor sztuk teatralnych. Pierwsze pytanie okazało się proste i pani Izabela odpowiedziała na nie błyskawicznie. Podobnie było z pytaniem o gwarantowany tysiąc złotych.

Pytanie za 2 tysiące brzmiało:

Najwięcej miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest:

A. w Portugalii

B. w Norwegii

C. we Włoszech

D. w Polsce

Pani Izabela postanowiła skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Ta pomoc wskazała odpowiedź B i C. Pani Izabela nie była nadal pewna odpowiedzi i postanowiła zadzwonić do przyjaciela. Przyjaciółka Izabeli postawiła na odpowiedź C - we Włoszech. Tak samo postanowiła zrobić Pani Izabela. I to była poprawna odpowiedź.

Pytanie za 5 tysięcy brzmiało tak:

Protoplasta fretki domowej to:

A. pieter

D. cykor

C. trusia

D. tchórz

Pani Izabela nie zastanawiała się długo i postawiła na odpowiedź D - tchórz. Okazała się to poprawna odpowiedź.

Na tym pytaniu zakończył się odcinek. Resztę pytań Pani Izabeli możecie zobaczyć w następnym odcinku.