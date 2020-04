Widzowie "Hotelu Paradise" komentują odpadnięcie Ani i Matta. "Tak zajęci udawaniem pary, że nic o sobie nie wiedzieli"

Ania i Matt byli parą w "Hotelu Paradise", która udawała, że jest między nimi uczucie. Po jednym z "Rajskich rozdań" Ania właśnie wchodziła do programu, gdy Matt miał go opuścić. Dziewczyna zdecydowała, że przywróci uczestnika i zostaną parą. Od początku deklarowali, że to "tylko" układ i chcą dojść wspólnie do finału. Programu nie wygrali, bo w ostatnim odcinku po przegranej zabawie musieli opuścić Bali. Widzowie nie przyjęli najlepiej odpadnięcia tej pary.

"Hotel Paradise". Widzowie komentują odpadnięcie Ani i Matta

W ostatnim odcinku uczestnicy musieli odpowiadać na pytania z pozoru łatwe. Klaudia El Dursi odczytała każdej parze 10 pytań na temat swojego rajskiego partnera. Osoby, które udzieliły najmniej poprawnych odpowiedzi, musiały opuścić Bali. Najgorzej w tej konkurencji poradzili sobie Ania i Matt.

Widzowie na Instagramie "Hotelu Paradise" komentowali odpadnięcie pary. Typowali, kto powinien opuścić program zamiast Ani i Matta.

Zostali ci, którzy już odpadli i nie zasługują na wygraną. Żenada. Fajna para odpadła.

Liczyłam, że ktoś inny poleci pierwszy w tygodniu finałowym. Byli jedną z moich ulubionych par.

Szkoda, że to nie Adam wychodzi z tymi walizeczkami - pisali.

Była też grupa komentujących, która cieszyła się z tego, że ta para opuszcza program.

I dobrze, że Anka odpadła. W zeszłym tygodniu do kamery gada, że cieszy się, że Sandry tu nie ma, a wcześniej udawała jej koleżankę i lizała d**ę.

Nigdy jej nie lubiłem a on mega sztuczny. Co z nimi będzie po programie to ich sprawa.

Tak zajęci udawaniem pary, że nic o sobie nie wiedzieli.

Kolejna para ma odpaść we wtorkowym odcinku, a w finale zostaną tylko dwie pary. Finałowy odcinek "Hotelu Paradise" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia. Jak myślicie, kto wygra program?