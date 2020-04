Wojtek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' pokazał całą rodzinę. Całą? Nie całą - brakuje Agnieszki

Agnieszka i Wojtek to jedna z ulubionych par czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie są bardzo ciekawi, czy ich relacja będzie trwała również po zakończeniu programu. Wielkanoc była okazją do podejrzenia ich prywatnego życia, ale wnioski nie napawają internautów radością.

Wojtek ze "Ślubu..." "zapomniał" o Agnieszce na zdjęciu

Wojtek pochwalił się z okazji Wielkanocy rodzinnym zdjęciem. Na dziewięciu częściach fotografii miejsce znalazło się dla wszystkich najważniejszych osób w jego rodzinie.

Rodzina i przyjaciele to jest dar, który trzeba zawsze doceniać, dlatego w ten wyjątkowy czas świąt, w dobie pandemii wiem, że jesteście ze mną... - napisał przy zdjęciu.

Tyle tylko, że to nie do końca prawda, co szybko zauważyli fani mężczyzny. Na fotkach zabrakło jego żony Agnieszki:

A gdzie żona?!

Nie mów, że małżeństwo z Agą się nie udało.

A żona gdzie?

Wojtek Janik nie rozwiał wątpliwości. Nie bardzo też mu wolno, bowiem zgadzając się na udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", podpisał umowę, zgodnie z którą do końca emisji programu nie może zdradzać dalszych losów swojego małżeństwa, zawartego na potrzeby show. Wiedzą to niektórzy fani, którzy wskazują na to, że gdyby Wojtek dodał zdjęcie z Agnieszką, dalsze oglądanie programu mijałoby się z celem:

Gdzie żona? W d**ie. Dowiesz się w 13. odcinku, nie mogą zdradzić szczegółów, bo by karę zapłacili - napisał wprost jeden z fanów.

Gdyby teraz ujawnili takie informacje, oglądanie programu nie miałoby sensu!

No i wife bez względu na to, czy na zdjęciu, czy w sercu - ot tak wydedukowałam dla własnego lepszego samopoczucia w te święta.

Wojtek i Agnieszka to jedna z ulubionych par widzów programu. Dali się poznać jako ludzie obdarzeni ogromnym poczuciem humoru i bez wątpienia tym zdobyli sympatię Polaków. W mediach społecznościowych muszą być nadzwyczaj czujni, bowiem internauci analizują każdą fotografię i każde napisane niebacznie słowo, zastanawiając się, czy ich małżeństwo przetrwało próbę czasu i ekranu.