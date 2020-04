"Rolnik szuka żony". Poznaliśmy nowych uczestników siódmej edycji programu, w tym dwie rolniczki

"Rolnik szuka żony" to jedno z flagowych reality show Telewizji Polskiej, który od prawie sześciu lat niezmiennie gromadzi miliony widzów przed telewizorami. Nic więc dziwnego, że TVP zdecydowało się na kolejną, siódmą już edycję programu. Za nami pierwszy odcinek z najnowszej serii.

"Rolnik szuka żony". Poznaliśmy uczestników siódmej edycji

Siódma edycja "Rolnik szuka żony" zadebiutuje na antenie TVP dopiero jesienią, jednak z okazji Wielkanocy wyemitowano zerowy odcinek, w którym poznaliśmy szukających miłości rolników, a także dwie rolniczki. To pierwszy raz w historii programu, gdy uczestniczkami są również kobiety.

Dawid

Ma 29 lat i ważne jest dla niego, aby jego wybranka była katoliczką, ponieważ bardzo chciałby wziąć ślub kościelny. Nie jest dla niego ważny wiek przyszłej wybranki, jednak chciałby, żeby dobrze tańczyła, bo jak sam przyznaje, jest wielkopolskim lwem parkietu.

Joanna

Ma 39 lat i jest zawodowo spełniona, ma własną hodowlę drobiu, jednak przez pracę nie znalazła czasu na miłość. Szuka miłości, bo tylko tego brakuje jej do spełnienia. Joanna szuka mężczyzny, który wie czego chce i umie postawić na swoim. Joanna szuka kandydata od 35 do 45 roku życia. Wolałby, aby jej przyszły mąż był bezdzietny.

Józef

Józef ma 66 lat i jest wdowcem i emerytowanym policjantem, który dopiero na emeryturze zajął się rolnictwem, a jego największą pasją są ule. Z żoną przeżył 30 wspólnych lat. Mimo że odeszła 16 lat temu, ten wciąż o niej pamięta. Wiele kobiet, jakie spotkał na swojej drodze, chciały, żeby się do nich przeprowadził, jednak ten jest bardzo związany ze swoją ziemi i nie wyobraża sobie zmiany miejsca zamieszkania. Jego wymarzona partnerka musi być od niego młodsza.

Sławek

Sławek ma 34 lata i spore ziemie, jednak nie chce, żeby jego przyszła żona pracowała z nim na polu, a wspierała go z domu. W życiu najbardziej brakuje mu czułości, dlatego też zgłosił się do programu. Sławek chce katoliczki, z poczuciem humoru, dla której wartości rodzinne również są bardzo ważne. Nie chce się przeprowadzać, ponieważ zajmuje się swoimi rodzicami i nie wyobraża sobie zostawić ich samych sobie.

Maciek

Maciej ma 31 lat i jest najbardziej wykształcony z rolników, który ma już za sobą doktorat. Nauka i pisanie pracy sprawiały mu niemałą frajdę. Ma za sobą tylko jeden poważny związek, który trwał przez cały okres jego studiów. Jak sam przyznaje, w relacjach z kobietami najbardziej przeszkadza mu nieśmiałość. Jego wymarzona kobieta to szczupła brunetka, która pozwoli mu założyć dużą rodzinę.

Paweł

Paweł ma 38 lat i zajmuje się hodowlą dość nietypowych krów, co jest również jego wielką pasją. Jest sam z wyboru, dwa lata temu rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką. Marzy mu się wesele i założenie rodziny. Jego wymarzona partnerka powinna kochać podróże, sport i być spontaniczna. Większe znaczenie od wyglądu dla Pawła ma sposób bycia partnerki.

Magdalena

Magdalena to 26-letnia rolniczka z krwi i kości. Zajmuje się produkcją ziemniaka, a także kukurydzy. Bycie rolniczką sprawia, że czuje się wolna, jednak jak sama przyznaje, jej praca odstrasza wielu mężczyzn, którzy się jej po prostu boją. Magdalena była już mężatką, jednak już pół roku po ślubie dowiedziała się, że mąż ją zdradza i oszukuje. Jej wymarzony mąż musi być wrażliwy, może być od niej starszy, jednak nie wyobraża sobie układać życia z młodszym mężczyzną.

Bracia: Piotr i Jakub

Pierwszy raz do programu zgłosili się dwaj bracia. Łączy ich nie tylko wspólna praca na roli, ale również pragnienie miłości. Piotr ma 31 lat i prowadzi duże, rodzinne gospodarstwo. Wie, czego chce od życia. Nie ma dużych wymagań co do przyszłej partnerki, jednak zależy mu na tym, żeby była katoliczką, ponieważ marzy mu się ślub kościelny.

Jakub ma 26 lat i szuka kobiety, która jest prostolinijna i wie, czego chce od życia. Wygląd dla niego nie jest najważniejszy, podobnie jak wykształcenie. Chce, aby jego wymarzona partnerka była wobec niego lojalna i miała to coś w sobie. Jakub jest wierzący, więc nie wyobraża sobie związać się z niewierzącą kobietą.

Udział kobiet w najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" to powiew świeżości, który z pewnością sprawi, że w programie nie zabraknie emocji. Będziecie oglądać?

