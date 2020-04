"Hotel Paradise". Wiemy, kto odpadł! Widzowie zachwyceni: A jednak karma zadziałała!

Miniony tydzień w "Hotelu Paradise" należał do bardzo emocjonujących. Niespodziewanie do programu wrócili Łukasz i Szymon, którzy od początku próbowali namieszać. Szymon nęcił kabanosami, a Łukasz w pewnym momencie miał władzę nad wszystkimi uczestnikami. Co jeszcze zdarzyło się w rajskim hotelu?

REKLAMA

"Hotel Paradise" i "Rajskie rozdanie"

Podczas ostatnich eliminacji z hotelu drugi raz musiała wymeldować się Sandra, która otrzymała szansę podarowania jednemu z chłopaków "złotego immunitetu". Podeszła do Mata, który jej nie wybrał i pozostał w układzie z Anią. Po tym "Rajskim rozdaniu" pary prezentowały się następująco: Marietta była z Chrisem, Ola z Maćkiem, Martyna z Blondino, Viola z Adamem, a Ania z Matem.

Następnego dnia panowie musieli się postarać, aby pozostać ze swoimi wybrankami. Mieli do pokonania tor przeszkód, aby otworzyć kajdanki partnerek. Konkurencję przegrali Maciek i Blondino, którzy musieli pożegnać się ze swoimi rajskimi dziewczyninami, które odeszły do Łukasza i Szymona, którzy ponownie pojawili się w programie. Uczestnicy przez przegrane zawody zostali singlami.

Łukasz i Szymon mieli szansę zawalczyć o serca swoich partnerek, zapraszając je na randki. Ola była zauroczona Szymonem, zaś Martyna na chwilę zmieniła zdanie o Łukaszu. Wieczorem odbyło się tajne głosowanie, w którym uczestnicy zdecydowali, że Ola i Martyna powrócą do poprzednich partnerów.

Kolejnego dnia panowie walczyli o niespodziankę, okładając się poduszkami. Zwyciężył Łukasz, który podczas "Puszki Pandory" mógł wybrać jedną z nagród: immunitet dla siebie albo przywrócenie Marty do programu.

O poranku ogłosił, że dziewczyna wraca do programu. Tego samego dnia dziewczyny zwalczyły o nagrodę, pokonując skomplikowany tor przeszkód. Konkurencję wygrała Ola i mogła zdecydować, któremu uczestnikowi przyzna immunitet w czasie "Rajskiego rozdania"

"Hotel Paradise". Kto opadł?

O tym, kto pożegna się z programem miała zdecydować Marta. Piękność miała trudny wybór, bo wahała się między Łukaszem i Maćkiem. Dziewczyna wybrała... Łukasza. Z formatem musiał więc pożegnać się Maciej. Widzowie wydawali się tym faktem zachwyceni.

Jeżeli Marta ma odrobinę honoru powinna wybrać Łukasza!!!

Wreszcie!

A jednak karma zadziałała - pisali.

A co wy myślicie o takim obrocie spraw?