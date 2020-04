"Milionerzy". Czego miała użyć do popełnienia samobójstwa Kleopatra VII? A gdzie leży Mekka?

Na antenie TVN są emitowane powtórki programu "Milionerzy". Mamy okazję znów zobaczyć, z jakimi pytaniami muszą zmierzyć się gracze w walce o milion złotych. W czwartkowym odcinku na fotelu "Milionerów" zasiedli pani Martyna i pan Damian. Jak sobie poradzili?

REKLAMA

"Milionerzy". Półpasiec i Horacy

Podczas konkurencji "Kto pierwszy, ten lepszy" najszybsza okazała się pani Martyna z Poznania. Studentka biotechnologii w języku angielskim świetnie poradziła sobie z pierwszymi pytaniami. Kłopot sprawiło jej pytanie za 2 tysiące złotych, które brzmiało tak:

Półpasiec to krewny:

A - całego paśca

B - ospy wietrznej

C - czarnej ospy

D - żółtej febry

Przy tym pytaniu uczestniczka zdecydowała się na wykorzystanie koła ratunkowego "Pytanie do publiczności". Osoby znajdujące się w studio wskazały, że poprawna odpowiedź na to pytanie to B - ospy wietrznej. Pani Martyna zaufała tej podpowiedzi i zaznaczyła ten wariant. Ospa wietrzna i półpasiec są wywoływane przez ten sam wirus.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało tak:

Czego według Horacego miała użyć do popełnienia samobójstwa królowa Egiptu Kleopatra VII?

A - tlenku węgla

B - jedwabnej szarfy

C - złotego sztyletu

D - jadowitego węża

Drogą dedukcji studentka z Poznania zaznaczyła odpowiedź C, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D - jadowitego węża. Dziś historycy twierdzą, że to mało prawdopodobne, bo jad węża zabija długo i boleśnie, a jej śmierć jest opisywana jako szybka i spokojna, ale według Horacego miało być właśnie tak.

Pani Martyna opuściła studio "Milionerów" z czekiem na tysiąc złotych.

"Milionerzy". Weterani i Mekka

Kolejnym zawodnikiem, który zmierzył się z pytaniami Huberta Urbańskiego, był pan Damian z Warszawy. Przy pytaniu za 2 tysiące złotych skorzystał z koła ratunkowego "Pytanie do publiczności".

Weterani to inaczej stara:

A - miłość

B - nadzieja

C - wiara

D - rada

Publiczność wskazała, że prawidłowa odpowiedź to C - wiara i ją też zaznaczył uczestnik programu. Tak się mówi o towarzyszach broni, o weteranach, ale i o pracy czy znajomych. Dzięki poprawnej odpowiedzi na to pytanie mógł zawalczyć o większe pieniądze.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało tak:

Gdzie leży Mekka, najświętsze miasto muzułmanów?

A - w Iranie

B - w Iraku

C - w Arabii Saudyjskiej

D - w Egipcie

Przy tym pytaniu leśnik z Warszawy skorzystał z koła "Pół na pół". Komputer odrzucił dwie błędne odpowiedzi i pozostawił na ekranie warianty C i D. Uczestnik zdecydował się zaznaczyć odpowiedź C - w Arabii Saudyjskiej, która okazała się poprawna.

Pan Damian zakończył swoją grę na pytaniu za 20 tysięcy złotych.