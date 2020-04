"Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną popularnością już od pierwszej edycji. Wielu uczestnikom udało się odnaleźć swoją drugą połówkę i do dziś tworzą udany związek. Niektórzy nawet doczekali się potomstwa. Nie brakowało też rozczarowań, głośnych rozstań i wielu kłótni.

"Rolnik szuka żony" uczestnicy siódmej edycji

Już w wielkanocną niedzielę dowiemy się, kto powalczy o miłość w nowej edycji. Tego dnia zostanie wyemitowany zerowy odcinek, w którym przedstawią się mieszkańcy wsi szukający uczucia. Będą to zarówno rolnicy, jak i rolniczki.

W zerowym odcinku każdy z uczestników opowie o sobie, swoich planach i marzeniach na przyszłość. Wszystko po to, by widz mógł go lepiej poznać. Ci, którzy wzbudzą zainteresowanie i otrzymają najwięcej listów, pojawią się w kolejnej odsłonie programu. Co ciekawe, życiowego partnera będą szukać aż dwie rolniczki.

Mają wszystko: dach nad głową, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, satysfakcjonującą pracę oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Otacza ich piękno i spokój natury. Do pełni szczęścia brakuje im tylko jednego - kogoś, z kim mogliby to wszystko dzielić i z kim mogliby razem iść przez życie - czytamy w komunikacie produkcji.

W internecie dostępny jest już zwiastun niedzielnego odcinka, który możecie zobaczyć poniżej:

Odcinek zerowy zostanie wyemitowany w niedzielę 12 kwietnia o 21:20 na antenie TVP1.