"Milionerzy". Kogo Mika Kojonkoski przygotowuje do zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 r.? Gracz poległ na tym pytaniu

W poprzednim odcinku "Milionerów" pani Katarzyna wygrała milion złotych! Czy dzisiejszemu graczowi powiedzie się równie dobrze? Sprawdźcie, na jakie pytania Huberta Urbańskiego musiał odpowiedzieć uczestnik programu.

"Milionerzy". Minarchizm, monarchizm, imię papieża

Jako pierwszy z Hubertem Urbańskim spotkał się pan Jarosław, kontroler lotów samolotów wojskowych. Przez pierwsze kilka pytań gracz szedł jak burza. Nieco dłużej zastanawiał się nad pytaniem za 20 tys. złotych, które brzmiało:

W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm:

A: zakłada maksymalne

B: to rojalizm

C: to zapobieganie narkomanii

D: sprzyja demokracji

Pan Jarosław postanowił skorzystać z koła ratunkowego, odrzucającego połowę odpowiedzi. Dzięki temu gracz wybrał właściwą odpowiedź - B.

Pytanie za 40 tys. złotych brzmiało:

Tylko jeden jako papież nosił imię:

A: Pelagiusz

B: Paweł

C: Piotr

D: Pius

Zawodnik miał problem z tym pytaniem, zadzwonił więc do swojego przyjaciela. Tata gracza postawił na Pelagiusza, lecz pan Jarosław poprosił o kolejne koło ratunkowe, głosowanie publiczności. Uczestnik obstawił odpowiedź C, zasugerowaną przez widownię. Była to prawidłowa odpowiedź.

"Milionerzy". Kogo Mika Kojonkoski przygotowuje do zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 r.?

Pytanie za 250 tys. złotych brzmiało:

Kogo Mika Kojonkoski przygotowuje do zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 r.?

A: austriackich saneczkarzy

B: norweskich biatlonistów

C: fińskich skoczków narciarskich

D: chińskich skoczków narciarskich

Gracz wskazał odpowiedź C. Niestety, poprawną odpowiedzią była odpowiedź D.

Pan Jarosław zakończył więc grę z 40 tys. złotych.

