Ola z "Hotelu Paradise" pokazała ukochanego. Na pewno nie jest nim Szymon z programu

Ola w "Hotelu Paradise" zameldowała się dwukrotnie, a za drugim razem między nią a Szymonem zaczęło iskrzyć. Obserwując ich relację w programie, fani mieli nadzieję, że będą ją rozwijać również po zakończeniu show. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że serce Oli jest zajęte, a na instagramowej relacji pokazała swojego chłopaka.

"Hotel Paradise". Ola pokazała ukochanego

Uczestniczka programu izoluje się ze swoim chłopakiem. Na instagramowej relacji pochwaliła się dwoma zdjęciami, na których jej partner ma zakrytą twarz. Nie sposób nie zauważyć, że nie może to być Szymon z programu. Mężczyzna ma znacznie jaśniejszy kolor skóry i jest wysportowanym brunetem z brodą.

Jeszcze 6 kwietnia Ola zamieściła zdjęcie z Szymonem. Wszystko z okazji powrotu uczestnika do programu. Kiedy Szymon wszedł do "Hotelu Paradise" po raz pierwszy, od razu złapał świetny kontakt z dziewczyną. Ola na początku programu była w parze z Adamem, który był wobec niej bardzo zaborczy. Ola i Adam zawarli ptak, że razem dotrą do finału. Po tygodniu pobytu Szymon musiał się wymeldować z hotelu, a później za sprawą Sandry Ola także musiała opuścić program.

Ola i Szymon powrócili do "Hotelu Paradise" na chwilę przed finałem i szybko zostali rajską parą. Uczestnik przed kamerami szczerze wyznał, że dziewczyna bardzo mu się podoba, a Ola deklarowała to samo. Para w jednym z odcinków wybrała się na randkę, gdzie mogli pobyć sam na sam z dala od pozostałych uczestników programu. Wszystko wskazywało na to, że relacja może się rozwijać również po programie, ale tak się nie stało.

Trenerka spędza czas z wysportowanym bratem i chętnie pokazuje to na Instagramie, ale dalej nie ujawnia tożsamości ukochanego.

Mieliście nadzieję, że Ola i Szymon będą razem?