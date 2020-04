"Milionerzy". Co to jest fuga dysocjacyjna? W tym odcinku Pani Katarzyna wygrała milion złotych

Ze względu na trudną sytuację w kraju, telewizja TVN postanowiła zawiesić kilka formatów. Jednym z nich jest teleturniej "Milionerzy", a na antenie emitowane są powtórki. We wtorkowy wieczór mogliśmy ponownie zobaczyć, jak Pani Katarzyna Kant-Wysocka wygrała milion złotych. Z jakimi pytaniami musiała się zmierzyć?

"Milionerzy". Częstotliwość i utwór literacki

Pytanie za 125 tysięcy złotych brzmiało tak:

Częstotliwość napięcia w sieci elektromagnetycznej w Polsce i reszcie Unii Europejskiej wynosi:

A - 50 Hz

B - 60 Hz

C - 220 V

D - 230 V

Przy tym pytaniu Pani Katarzyna zdecydowała się zadzwonić do swojego kolegi Piotra. To koło ratunkowe zdecydowanie pomogło we wskazaniu poprawnej odpowiedzi. Uczestniczka zaznaczyła odpowiedź A - 50 Hz, która okazała się poprawna.

Zmiana wartości napięcia trwa 20 milisekund, czyli w ciągu sekundy taki sam przebieg powtarza się 50 razy, stąd ta częstotliwość.

Pytanie za 250 tysięcy złotych brzmiało:

W czyim utworze "ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje"?

A - Mickiewicza

B - Słowackiego

C - Szekspira

D - Carvantesa

Uczestniczka wykorzystała ostatnie dostępne koło ratunkowe "Pytanie do publiczności". 53% osób znajdujących się w studiu wskazało, że poprawna odpowiedź na to pytanie to C - Szekspira.

"Milionerzy". Różańcowa tajemnic chwalebna i fuga dysocjacyjna

Pytanie za 500 tysięcy złotych brzmiało tak:

Fuga dysocjacyjna to:

A - część sonaty

B - szczlinha dylatacyjna

C - faza rozpadu jonów

D - zaburznie nerwicowe

Na szczęście uczestniczka szybko udzieliła poprawnej odpowiedzi na to pytanie, nie posiadając kół ratunkowych. Wskazała, że poprawna odpowiedź na to pytanie to D - zaburznie nerwicowe.

Pytanie za milion złotych brzmiało tak:

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A - Wniebowzięcie Matki Bożej

B - Zmartwychwstanie Jezusa

C - Śmierć Jezusa na krzyżu

D - Zesłanie Ducha Świętego

Choć Katarzyna nie miała pewności co do prawidłowej odpowiedzi, zaryzykowała i zaznaczyła odpowiedź C - Śmierć Jezusa na krzyżu, która okazała się poprawna. Dzięki tej odpowiedzi została trzecią laureatką programu "Milionerzy"