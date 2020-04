Seriale Netflixa, które poprawią Ci humor. Te produkcje warto obejrzeć

Ostatnie kilka tygodni było dla nas czasem domowej izolacji od społeczeństwa. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała szybko ulec zmianie. Warto więc zaopatrzyć się w listę seriali, do których łatwy dostęp mamy na Netflixie. Proponowaliśmy Wam już seriale medyczne, produkcje opowiadające o bogaczach, a także programy typu reality show. Tym razem przygotowaliśmy dla Was tytuły, które potrafią skutecznie poprawić humor, a jednocześnie nie zabiorą zbyt wiele czasu.

Seriale na Netflixie, które poprawiają humor

Brooklyn 9-9

Akcja serialu rozgrywa się na 99. posterunku policji w Nowym Jorku. Nowy komendant postanawia wprowadzić dyscyplinę, która wcześniej była zupełnie obca Jake'owi Peraltcie - jednemu z najlepszych detektywów.

Czas trwania odcinka: ok. 22 minut

Przyjaciele

Tego serialu nikomu nie trzeba przedstawiać. Spotkanie z Rossem, Rachel, Monicą, Chandlerem, Joey'em i Phoebe zawsze potrafi poprawić humor. Ciężko jednak poprzestać na jednym odcinku.

Czas trwania odcinka: ok. 22 minut

Czarna żmija

"Czarna żmija" to pseudohistoryczny serial, w którym poznamy losy Czarnych Żmij na tle wydarzeń z historii imperium brytyjskiego. W roli głównej Rowan Atkinson.

Czas trwania odcinka: ok. 30 minut

Technicy-magicy

"Technicy-magicy" to brytyjski serial, w którym spotkamy się z typowym angielskim humorem. Akcja tej produkcji rozgrywa się w dziale IT jednej z londyńskich korporacji. Na czele działu staje Jen, która za grosz nie zna się na informatyce.

Czas trwania odcinka: ok. 24 minuty

Teoria wielkiego podrywu

Ten wielokrotnie nagradzany serial zdobył rzesze wiernych fanów, którzy przez 12 sezonów śledzili perypetie bohaterów - nerdowatych fizyków z problemami z socjalizacją. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać czwórki przyjaciół, teraz jest czas, by nadrobić zaległości.

Czas trwania odcinka: ok. 22 minuty

Jak poznałem waszą matkę

Serial opiera się na serii opowieści, za pomocą których główny bohater przybliża swym dzieciom, jak poznał ich matkę. Osadzony w Nowym Jorku sitcom został zainspirowany osobistymi przeżyciami jego twórców.

Czas trwania odcinka: ok. 22 minuty

Dobre miejsce

Produkcja opiera się na zaskakującym koncepcie. Główna bohaterka, Eleanor, po śmierci trafia do Dobrego Miejsca. Jest przekonana, że znalazła się w nim przez pomyłkę, ponieważ nigdy nie należała do najbardziej prawych obywateli.

Czas trwania odcinka: ok. 22 minuty

Grace i Frankie

Grace i Frankie nigdy nie pałały do siebie sympatią. Kiedy jednak ich mężowie oznajmiają, że kochają się i planują ślub, kobiety stają się sobie bliższe, niż kiedykolwiek wcześniej. W serialu zobaczymy m.in. Jane Fondę.

Czas trwania odcinka: ok. 30 minut

Rick i Morty

W serialu poznamy Ricka - uzależnionego od alkoholu naukowca i ekscentryka, który wraz ze swoim wnukiem, Mortym, podróżuje po odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Ten animowany serial komediowy zaskakuje czarnym humorem.

Czas trwania odcinka: ok. 22 minuty

Bojack Horseman

Poznajcie Bojacka: aktora-konia, który lata swojej świetności ma już za sobą. Gwiazdor "Rozbrykanych" skutecznie poprawi Wam humor i pozwoli poznać Hollywood od podszewki.



Czas trwania odcinka: ok. 25 minut

