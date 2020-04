Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem? W sieci pojawiły się pewne informacje

Trwa emisja 4. sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", dlatego uczestnicy eksperymentu społecznego nie mogą jeszcze ujawniać ostatecznych informacji o swoich związkach. Fani mimo wszystko starają się dowiedzieć, jak potoczyły się losy bohaterów programu. Niektórzy uczestnicy ułatwiają prowadzenie dochodzenia. Wojtek udostępnił wcześniej niepublikowane zdjęcia z wesela, a Agnieszka zdradziła, kiedy odbył się ich ślub.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem?

Uczestnicy programu zaczynają odkrywać dotąd nieznane fakty na temat ich związku. Wojtek na Instagramie pochwalił się dotąd niepublikowanymi zdjęciami z wesela i napisał, że dzień ślubu był dla niego bardzo ważny.

Nie będę gorszy od EarlGrey Film, też mam swoje archiwa. Chciałbym jeszcze raz podziękować swoim najbliższym za udział w tym wyjątkowym dniu dla mnie - napisał Wojtek.

Agnieszka na Instagramie zmieściła krótkie wideo ze ślubu. Pod nagraniem pojawiło się pytanie, o to kiedy odbyła się ceremonia. Uczestniczka programu zdradziła, że uroczystość miała miejsce rok temu.

Ślub był na początku zeszłego roku - odpowiedziała Agnieszka.

Ta para szczególnie przypadła do gustu widzom programu. Fani po emisji szóstego odcinka pisali, że bardzo kibicują tej parze.

Najlepsza para wszystkich edycji... Patrząc na nich, ma się wrażenie, jakby się znali już długo. Oboje pozytywnie zakręceni. Oboje wiedzą, po co przyszli do tego programu. Oby im się ułożyło jak Anicie i Adrianowi z poprzedniej edycji.

Od pierwszego odcinka trzymam za nich kciuki. Wspaniali Oni, rodzina i przyjaciele. Aga widać, że gotowa jest na małżeństwo, a Wojtek wie jak zdobyć serce swojej kobiety. Dużo miłości dla Nich, oby eksperyment się udał.

Super para. Ciepła, naturalna, szczęśliwa. Trzymam kciuki, by im się udało - pisali na Facebookowej stronie programu.

W sieci pojawiły się głosy, że Agnieszka przeprowadziła się do Krakowa, czyli do rodzinnego miasta Wojtka. Dodatkowo widzowie podejrzewają, że jeśli Wojtek tak pięknie opisuje dzień ślubu z Agnieszką, to para na pewno pozostała w związku małżeńskim.

Nam pozostaje oglądać kolejne odcinki programu i obserwować rozwój relacji Agnieszki i Wojtka.

Kibicujecie tej parze?

