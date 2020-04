"Dance Dance Dance". Jeden z występów wzruszył Annę Muchę do łez. "Jestem totalnie rozwalona"

Za nami kolejny odcinek "Dance Dance Dance". Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, Rafał i Krzysztof Jonkisz, Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz oraz Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański zaprezentowali wspólne choreografie. Jeden z występów szczególnie wzruszył Annę Muchę.

Anna Mucha zalała się łzami w "Dance Dance Dance":

"Dance Dance Dance". Anna Kaczmarczyk i Mateusz Łapka

Jako pierwsi zatańczyli Anna Kaczmarczyk i Mateusz Łapka. Duet odtworzył choreografię z teledysku Missy Elliott do kawałka "Lose Control". Aktorska para nie bez powodu jest uważana za faworytów. Dwa tygodnie temu jako pierwsi w tej edycji otrzymali najwyższą notę, czyli 10 punktów. Poprzeczka jest więc coraz wyższa.

Potrzebuję od nich więcej zaangażowania - podkreślał choreograf.

Układ taneczny nie był łatwy, ale Kaczmarczyk i Łapka poradzili sobie z nim bez większych zarzutów.

Tak mi się podobało! Jesteście super! - zaczęła Ida Nowakowska.

Daliście z siebie wszystko i za to należy wam się szacunek - dodała Anna Mucha.

Kaczmarczyk i Łapka otrzymali łącznie 27 punktów.

"Dance Dance Dance". Mroczek i Cypryański

Po nich na scenie zaprezentowali się Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański. W poprzednich odcinkach panowie byli dość srogo oceniani przez jurorów. Na treningach do występu z piosenką "Scream & Shout" również nie obyło się bez nerwów. Było warto!

Zniknęliście na tyle odcinków i wreszcie pojawiliście się z powrotem - zachwycała się Mucha.

Widzę fajną emocję, jaką mi daliście - podsumował Kupisz.

Aktorzy również otrzymali 27 punktów.

"Dance Dance Dance". Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz są parą życiu prywatnym i na scenie. Tym razem przypadła im jednak choreografia opowiadająca historię miłosną bez szczęśliwego zakończenia. Duet Fit Lovers odegrał rozstanie do piosenki "Let It Go" z repertuaru Jamesa Baya. Nie obyło się bez spektakularnych elementów akrobatyki. Ich występ wzruszył jurorów.

Było widać niezwykły ból w tym. Świetnie to zagraliście - oceniła Ida Nowakowska.

Czekałam na to, że aż zatańczycie taniec współczesny. Nie spodziewałam się, że mnie tak przeczołgacie. Jestem totalnie rozwalona - powiedziała Mucha ze łzami w oczach.

Oni także otrzymali 29 punktów.

"Dance Dance Dance". Rafał i Krzysztof Jonkisz

Jako ostatni zatańczyli bracia Jonkisz. W poprzednim odcinku Krzysztof zaliczył wpadkę. W trakcie występu zapomniał kroków i zszedł ze sceny. Wrócił jednak, a następnie dokończył taniec. Tym razem wydawał się być już o wiele bardziej zrelaksowany. Być może to zasługa towarzystwa Rafała? A może piosenki? Panowie zatańczyli do "Shake a Tail Feather" z filmu "Blues Brothers". Łącznie otrzymali 24 punkty.

Na wasze występy się czeka - komplementował braci Robert Kupisz.

W dzisiejszym odcinku z programu nie odpadł nikt. Za dwa tygodnie uczestnicy zatańczą solówki. Wtedy też z "Dance Dance Dance" odpadnie jeden duet.

MŁ