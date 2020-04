W szóstym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zobaczyliśmy, jak wyglądały wesela. Pary wybrały się również w podróż poślubną i po raz pierwszy miały okazję zostać sam na sam.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jednej z mam nie spodobał się eksperyment. "Nie jesteś już moją córką"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Podróż poślubna i wesele

Agnieszka i Wojtek

Mimo że para poznała się dopiero na ślubnym kobiercu, to podczas ich wesela nie dało się tego odczuć. Wojtek ciągle trzymał Agnieszkę za rękę i ją adorował. Czuli się dobrze w swoim towarzystwie, a rodzice pary młodej wyznali przed kamerami, że mają nadzieję, że ten związek się uda.

Jest ta iskierka w oku, która daje nadzieję i to dużą nadzieję, że może się udać - powiedział tata Agnieszki.

Na drugi dzień Agnieszka i Wojtek przygotowywali się na podróż poślubną. Wojtek zaskoczył żonę, dając jej prezent. Agnieszka bardzo ucieszyła się z podarunku i stwierdziła, że mąż trafił w jej gust.

Słoneczko, bo się spieszymy, więc trzeba dobrze liczyć czas, to jest dla ciebie. Na naszej nowej drodze życia... Podobno nie daje się zegarków, ale żebyśmy razem liczyli czas - powiedział Wojtek.

Na chwilę przed opuszczeniem hotelu pan młody zaginął w pokoju przyjaciela. Agnieszka przyznała, że musi zaakceptować relację Wojtka i Oskara oraz poznać najlepszego przyjaciela swojego męża. Kiedy młode małżeństwo otrzymało bilety na podróż poślubną, źle odczytali cel podróży. Dopiero na lotnisku zorientowali się, że lecą do Hiszpanii, a nie do Portugalii. Agnieszka tłumaczyła to zmęczeniem i natłokiem emocji.

Oliwia i Łukasz

Małżonkowie na podróż poślubną polecieli na Maltę, która przywitała ich huraganem. Lądowanie samolotu, nie należało do najłatwiejszych, dlatego Oliwa była przerażona. Para różnie przedstawiała sytuację, która miała miejsce na pokładzie.

Chwyciła mnie za rękę, z tego co pamiętam. Była chwila grozy, ale przeżyliśmy - powiedział Łukasz.

Złapał mnie za rękę i było mi trochę raźniej, nie ukrywam, bo się przestraszyłam. Już miałam całe życie przed oczami - wspominała Oliwia.

Łukasz wyznał, że jest zaskoczony, że tak dobrze dogaduje się z Oliwią. Para przebywając sam na sam, głównie żartowała. Próbowali zamaskować napięcie i rozluźnić atmosferę.

ZOBACZ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz nie są już razem? Internauci mają na to twarde dowody

Joanna i Adam

W czasie weselnej zabawy Joannie i Adamowi towarzyszyło podekscytowanie. Najbliżsi pary młodej mówili, że mają nadzieję na to, że oboje odnajdą szczęście u swojego boku. Mama Joanny pierwotnie przeciwna udziałowi jedynej córki w programie, zaczęła życzliwszym okiem spoglądać na parę.

Joanna przyznała, że Adam po weselu kilka razy wychodził z inicjatywą wspólnego spędzenia czasu. Zaproponował nawet wspólną kąpiel w jacuzzi. Para na podróż poślubną udała się na Majorkę. Małżonkowie zgodnie przyznali, że nie są gotowi na bliskość i nie chcą, żeby za szybko doszło do zbliżenia.

Jak myślicie, która z par ma szansę, aby pozostać w małżeństwie?

DK