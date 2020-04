"Hotel Paradise". Po raz pierwszy jeden z uczestników mógł otrzymać złoty immunitet. Nie skorzystał z tego

"Hotel Paradise" to program, w którym liczy się strategia, a uczestnicy nie mogą o tym zapominać. Wzięli udział w grze, w której para lub jedna osoba zgranie 100 tysięcy złotych. Mogą wygrać coś jeszcze - miłość albo złamane serce.

REKLAMA

"Hotel Paradise" i "Rajskie rozdanie"

Na początku tygodnia było 6 par, ponieważ podczas eliminacji z programem pożegnał się Łukasz. Mieszkańcy rajskiego hotelu spodziewali się, że na Bali przybędzie nowa osoba. Tak się nie stało, za to po raz pierwszy to uczestnicy programu musieli wytypować parę, która powinna odpaść.

Podczas tajnego głosowania każdy mieszkaniec hotelu musiał wytypować parę, która będzie eliminowana. Najwięcej głosów zgarnęli Viola i Adam, którzy później mogli nominować kolejne osoby do odpadnięcia. Padło na Blondino i Anię, którzy otrzymali podobny przywilej i nominowali Martę i Maćka.

Podczas konkurencji grupa podzieliła się na osoby nominowane i bezpieczne. Marietta, Martyna, Chris i Matt musieli odpowiadać na pytania o zagrożonych uczestnikach. Najwięcej poprawnych odpowiedzi miała Marietta, która mogła zdecydować, kto opuści rajską wyspę. Podczas wieczornego spotkania ogłosiła swoją decyzję i wyeliminowała z gry Martę, a w konsekwencji Maciek został singlem.

Następnego dnia Maciek został zaproszony na tajemnicze spotkanie. Na miejscu zastał Klaudię El Dursi w towarzystwie byłych uczestniczek programu: Oli i Sandry. Maciek dostał możliwość przywrócenia jednej z dziewczyn do programu i zdecydował się na Olę. Sandra nie kryła rozczarowania.

Dla mnie ty nawet nie jesteś godny rozmowy... - powiedziała rozgoryczona Sandra.

Niespodziewanie po "Puszce Pandory" mieszkańcy hotelu w salonie ujrzeli Sandrę i nie kryli swojego zaskoczenia. Teraz to ona rozdawała karty w programie jako singielka. Martyna, Ania i Marietta postanowiły zbadać teren i chciały się dowiedzieć, czy Sandra wie, kogo wybierze. Uczestnicy obawiali się, tego, co zrobi singielka. Dodatkowo podczas kolacji Sandra otrzymała list, który odczytała podczas "Rajskiego rozdania".

W czasie "Rajskiego rozdania" Marietta podeszła do Chrisa, Martyna do Blondino, Ania do Matta, Viola do Adama, Ola do Maćka.

Sandra odczytała list, który informował, że chłopak, który ją wybierze, otrzyma złoty immunitet, który oznacza, że uczestnik jest bezpieczny podczas kolejnego "Rajskiego rozdania" oraz automatycznie przechodzi do tygodnia finałowego. Sandra podeszła do Matta, który dotrzymał słowa danego Ani i ją wybrał.

Rajską wyspę ponownie musiała opuścić Sandra.

DK