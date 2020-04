"Milionerzy". Co jest znakiem rozpoznawczym wyznawców kabały? Przez to pytanie uczestniczka zrezygnowała z gry

Na antenie TVN co wieczór od poniedziałku do czwartku możemy oglądać program "Milionerzy", którego gospodarzem niezmiennie od lat jest Hubert Urbański. Aktualnie są emitowane powtórki, ale format nadal wzbudza emocje. W czwartkowej odsłonie swoją grę kontynuowała pani Ilona, mając do dyspozycji jedno koło ratunkowe.

REKLAMA

"Milionerzy": kabała i proteiny

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało tak:

Co jest znakiem rozpoznawczym wyznawców kabały?

A - czerwona nitka na przegubie

B - kruk wytatuowany za uchem

C - sygnet z gwiazdą na kciuku

D - skaryfikacje na plecach

Uczestniczka zdecydowała się skorzystać z koła ratunkowego "telefon do przyjaciela". Niestety, to koło nie pomogło pani Ilonie, bo znajdujący się pod telefonem Mateusz nie znał odpowiedzi na to pytanie. Nie odważyła się strzelać i zrezygnowała z dalszej gry.

Okazało się, że poprawna odpowiedź na to pytanie to A - czerwona nitka na przegubie. Ma zapewniać wyznawcom bezpieczeństwo, powodzenie i pomyślność.

Konkurencja "Kto pierwszy ten lepszy" wyłoniła kolejnego gracza. Pani Paulina bezbłędnie poradziła sobie z pierwszymi pytaniami. Pytanie za 2 tysiące złotych sprawiło jej trudność, a brzmiało ono tak:

Proteiny to inna nazwa:

A - witamin

B - węglowodanów

C - tłuszczów

D - białek

Kobieta bez korzystania z kół ratunkowych zaznaczyła, że poprawna odpowiedź na to pytanie to witaminy. Ta odpowiedź okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D - białek. Pani Paulina opuściła studio z czekiem na sumę gwarantowaną tysiąca złotych.

"Milionerzy": herbata i skoczkowie

Następnie na fotel gracza w programie zasiadł pan Kamil, który bez użycia kół ratunkowych odpowiedział na pierwsze pytania.

Pytanie za 5 tysięcy złotych brzmiało tak:

Jeśli z menu wybierzemy pu-erh, to spodziewamy się dostać od kelnera:

A - kawę

B - herbatę

C - kotlet

D - sałatkę

Uczestnik bez zawahania wskazał poprawną odpowiedź B - herbata. Pu-erh to gatunek herbaty pochodzący z prowincji Junnan w południowo-zachodniej części Chin.

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało tak:

Rekordzista wśród skoczków, wpisany do "Księgi rekordów Guinnessa", to:

A - Adam Małysz

B - Janne Ahonen

C - Martin Schmitt

D - Noriaki Kasai

Panu Kamilowi to pytanie sprawiło kłopot, dlatego musiał skorzystać w koła ratunkowego "pół na pół". Komputer pozostawił na planszy odpowiedzi A i D. Ostatecznie uczestnik zaznaczył odpowiedź D - Noriaki Kasai, która okazała się prawidłowa.

Pan Kamil będzie kontynuował grę w kolejnym odcinku.

DK