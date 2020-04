Najśmieszniejsze seriale na Netflixie. Dzięki tym produkcjom popłaczecie się ze śmiechu

Ostatnie kilka tygodni to czas intensywnego siedzenia w domu. I nic nie zapowiada, aby sytuacja miała się szybko zmienić. Plotek rusza jednak na ratunek i przedstawia nową porcję serialowych propozycji. Pisaliśmy już o kwietniowych nowościach i najlepszych produkcjach medycznych. Teraz nadszedł czas na najzabawniejsze seriale na Netflixie. Bo skoro otaczający świat nie daje nam wielu okazji do śmiechu, to trzeba o to zadbać samemu.

Najzabawniejsze seriale na Netflixie

Biuro

Czy praca w biurze może być zabawna? Trudno powiedzieć. Pewne jest jednak, że oglądanie tego konkretnego biura i jego szefa sprawi, że popłaczecie się ze śmiechu. Na Netflixie dostępna jest amerykańska wersja brytyjskiego hitu.

Bojack Horseman

Ten animowany serial podbił serca wielu serialomaniaków. Czeka na Was aż sześć sezonów przygód mieszkającego w Hollywood gwiazdora "Rozbrykanych": podstarzałego aktora-konia.

Parks and Recreation

Ten serial zasłużenie zgarnął kilka Złotych Globów. Główną bohaterką jest Leslie Knope, która usiłuje zmienić małe miasteczko w Indianie na lepsze. W produkcji zobaczymy znanego z "Wielkich kłamstewek" Adama Scotta.

Dobre miejsce

Za serial "Dobre miejsce" odpowiedzialna jest ta sama osoba, która stoi za sukcesem "Biura" - Michael Schur. Produkcja opiera się na dość nie typowym koncepcie. Główna bohaterka, Eleanor, po śmierci trafia do "Dobrego Miejsca. Jest przekonana, że znalazła się w nim przez pomyłkę.

Sex Education



Jeśli jeszcze nie znacie Otisa, syna granej przez Gillian Anderson seksuolożki, nadszedł najwyższy czas, aby nadrobić zaległości! Gwarantujemy, że ze śmiechu wielokrotnie nie będziecie mogli złapać tchu.

Shameless

Rodziny Gallagherów nie sposób nie polubić. Nawet pomimo tego, że głowa rodziny jest alkoholikiem, a wszelkie obowiązki spadają na najstarszą córkę. Shameless to serial, który w zabawny sposób ukazuje naprawdę dramatyczne sytuacje.

The End Of The F***ing World

Ten brytyjski serial został oparty na komiksie Charlesa Forsmana. Głównym bohaterem produkcji jest siedemnastoletni James, który uważa się za psychopatę. Postanawia zabić swoją koleżankę z klasy. Pech chce, że nieświadoma niczego dziewczyna udaje się z nim w podróż po Wielkiej Brytanii.



Teoria wielkiego podrywu

Nagrodzony Złotym Globem serial zdobył rzesze wiernych fanów, którzy przez 12 sezonów śledzili perypetie bohaterów - nerdowatych fizyków z problemami z socjalizacją. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać czwórki przyjaciół, teraz jest czas, by nadrobić zaległości.

Jak poznałem waszą matkę

Serial opiera się na serii opowieści, za pomocą których główny bohater chce wytłumaczyć swym dzieciom, jak poznał ich matkę. Osadzony w Nowym Jorku sitcom został zainspirowany przeżyciami jego twórców. Polecamy!

