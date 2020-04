Program TV na piątek: Stary hit "Titanic", katastrofa czyli "Geosztorm" i "Mój przyjaciel Hachiko"

Domowa izolacja z pewnością daje się we znaki wielu osobom. Zajęcie wolnego czasu, gdy ma się go w nadmiarze może czasem być trudne. Z pomocą przychodzi telewizja, w której stacje konkurują o przyciągnięcie widza. W pierwszy piątek kwietnia będziecie mogli zobaczyć naprawdę ciekawe seanse.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą

Program TV na piątek, 3 kwietnia

TVP wieczór rozpocznie od emisji "Drogi Krzyżowej". Najlepsze hity natomiast stacja zostawiła na bardzo późne godziny. Co więcej, wspaniały film hollywoodzki "Niebo istnieje, naprawdę" rozpocznie się o dopiero 2:25 w nocy. A tuż po nim, o 4 rano wspaniały hit "Mój przyjaciel Hachiko". Obstawiamy, że o tej porze to już dawno będziecie spać, sprawdźmy więc, co proponują inne stacje.

TVP 2 ma zdecydowanie program dla całej rodziny. Po serialu "Barwy szczęścia" będziemy mogli zobaczyć film fantastyczny "Chata".

Polsat natomiast postawił na klasykę kina. Równo o 20:00 wyemitowana zostanie "Seksmisja".

TVN również postawił na hollywoodzkie hity. Najpierw będziemy mogli obejrzeć film sensacyjny "Geosztrom", po nim film science fiction, na podstawie powieści Stephenie Meyer "Intruz". Późnym wieczorem wyemitowany zostanie film "Krawiec z Panamy".

TVN 7 przygotował ofertę dla fanów programów rozrywkowych. Wieczór zacznie się od programu "Projekt Lady", później kolejny odcinek randkowego show "Hotel Paradise", a następnie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dopiero późnym wieczorem będzie coś z klasyków kina. O 22:00 obejrzeć będziemy mogli film sensacyjny "Strzelec".

Znaleźliście coś dla siebie?

BO