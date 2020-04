"Ameryka Express". Karolina Pisarek zdobyła się na niesamowity gest. Tego jeszcze nie było w programie

"Ameryka Express" jest jednym z nielicznych programów, których TVN zdecydował się nie zawieszać. W najnowszym odcinku na uczestników czekały trudne zadania. Kto poradził sobie najlepiej?

"Ameryka Express" - opis piątego odcinka

W najnowszym odcinku "Ameryka Express" uczestnicy mieli trudne zadanie. W czasie wyścigu musieli odnaleźć paradę, ale to nie wszystko, co na nich czekało. Przy okazji musieli nauczyć się grać na jednym z instrumentów, aby potem wraz z nim kontynuować podróż.

Uczestnicy spędzili noc w barakach, jakich jeszcze nie widzieli. Wyjątkiem był Paweł Deląg, którego przyjaciel ma znajomych, którzy nieopodal prowadzą hotel. Ci zgodzili się przenocować ich za darmo. Kolejną konkurencją było łowienie ryb za pomocą siatki, a następnie przerzucenie ich do innego jeziora. Tym razem najlepsze okazały się Karolina Pisarek i jej przyjaciółka Marta.

Na matę do Dari Ładochy jako pierwsi przygnali bracia Collins, a dosłownie dwie minuty po nich zjawiły się na miejscu modelki. Obie pary musiały zmierzyć się w kolejnej konkurencji, w której do wygrania był amulet warty 5 tysięcy złotych. Zwyciężyły dziewczyny i to właśnie w ich ręce trafiła kasa, ale był to dopiero półmetek wyścigu.

Niezwykły gest dziewczyn

W tym odcinku najważniejsza nie była tylko szybkość, ale również ilość parad, w jakich uczestnicy wzięli udział. Finalnie pierwsze miejsce w piątym odcinku zajęły Karolina i Marta. Nie dobiegły na matę jako pierwsze, jednak wzięły udział aż w pięciu paradach, co zagwarantowało im wygraną, a także immunitet, jednak te z niego zrezygnowały.

Immunitet to niezwykłe wyróżnienie, ale myślimy, że komuś przyda się bardziej. Chciałybyśmy oddać ten immunitet dla Grażyny i Filipa - mówiły dziewczyny.

Grażyna Wolszczak nie ukrywała swojego zaskoczenia decyzją koleżanek z programu. Te szybko wyjaśniły, co było powodem ich decyzji.

Chcemy dać jej ten immunitet, żeby sobie odpoczęła i miała siłę na kolejne zdania, bo my chcemy mieć ją tutaj jak najdłużej - dodały.

W tym odcinku nikt nie odpadł, jednak już wiemy, że w następnym odcinku ponownie pojawi się Marcin Różalski i Bartosz Fabiński, którzy odpadli w poprzednim odcinku. Jeśli uda im się dotrzeć na metę niezauważonymi, wrócą do programu, jeśli na nie, to już na dobre go opuszczą.

