"Hotel Paradise". Z programem musiał pożegnać się jeden z uczestników. "Kierowałam się tym, co jest między parami"

Mieszkańcy "Hotelu Paradise" w ostatnim odcinku musieli nominować do opuszczenia Bali aż czterech z dziesięciu uczestników programu. Najpierw wytypowali Adama i Violę, później decyzja należała do zagrożonej pary, która wybrała Anię i Blondino. W kolejnym odcinku następne dwie osoby zostały wytypowane do opuszczenia programu, a jeden z zagrożonych musiał wymeldować się z rajskiego hotelu.

"Hotel Paradise". Kogo nominowali Ania i Blondino?

Prowadząca program Klaudia El Dursi poinformowała, że Ania i Blondino muszą wskazać kolejne osoby, które zostaną nominowane do opuszczenia programu. Blondino zastanawiał się nad Martą i Matriettą, ale z każdą z koleżanek zdecydował się porozmawiać. Zachowanie Łukasza nie przypadło do gustu Marietcie i wyraziła swoją dezaprobatę w rozmowie z Violą.

Kolejnego dnia uczestnicy zebrali się na ogłoszenie decyzji zagrożonych mieszkańców. Blondino zdecydował, że program powinna opuścić Marta. Stwierdził, że podczas ostatniego "Rajskiego rozdania" była zbyt niezdecydowana.

Na ostatnim "Rajskim rozdaniu" nie wiedziała tak naprawdę, czego chce: Łukasza czy Maćka. Marietta od początku idzie za Chrisem i to mi się w niej bardzo podoba - powiedział Blondino.

Ania wskazała Maćka, a swoją decyzję uzasadniła podobnie jak Blondino. Stwierdziła, że między Mariettą a Chrisem rodzi się poważne uczucie, dlatego nie chce rozbijać tej pary. Uznała, że to Maciek powinien wymeldować się z hotelu.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: zagrożonych odpadnięciem i bezpiecznych. Marietta, Chris, Martyna i Matt musieli odpowiadać na pytania związane z zagrożonymi uczestnikami. Tę rozgrywkę wygrała Marietta, która wykazała się największą wiedzą na temat mieszkańców hotelu. Okazało się, że dzięki wygranej 24-latka może wieczorem wskazać, kto opuści program.

"Hotel Paradise". Kogo eliminowała Marietta?

Do końca dnia Marietta musiała podjąć decyzję, a uczestnicy próbowali wielokrotnie na nią wpłynąć. To było oczywiste, że dziewczyna nie wskaże Violi i Adama, bo są jej najbliżsi. Nie brała pod uwagę Blondino, bo on nie zdecydował się jej nominować. Dziewczyna mocno zastanawiała się nad wskazaniem Ani, Marty i Maćka. Podczas wieczornego spotkania ogłosiła swoją decyzję.

Twierdziliście, że kierujecie się tym, co jest między mną a Chrisem, więc ja postanowiłam pójść za ciosem i też kierowałam się tym, co jest między parami. Moim zdaniem, przykro mi, ale najmniejsze uczucie jest między Maćkiem a Martą. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Bardzo cię przepraszam, ale nie jestem w stanie nic innego zrobić, także wybieram Martę - zdecydowała Marietta.

Marta popłakała się i podziękowała za spędzony czas w hotelu. Maciek był wyraźnie niezadowolony z decyzji Marietty i został singlem.

