Netflix. Nowości serialowe i filmowe dostępne na platformie w kwietniu. Wielki powrót "Domu z papieru" i "Riverdale"

W telewizji brakuje nowych programów, dlatego warto sprawdzić, co oferują serwisy streamingowe. Netflix co miesiąc publikuje listę seriali i filmów, które będzie można znaleźć na platformie. Sprawdźcie, na co warto czekać w kwietniu!

REKLAMA

Netflix kwiecień 2020. Premiery serialowe

"Dom z papieru" to serial, który zdecydowanie spodobał się polskiej publiczności. Już 3 kwietnia będzie dostępna czwarta odsłona hiszpańskiego kryminalnego hitu. Jeśli zwiastun odzwierciedla, czego możemy się spodziewać po następnych odcinkach, to szykuje się ostra jazda bez trzymanki.

Zobacz wideo

Profesor zaczyna realizować swój plan. Życie członków gangu, którzy muszą poradzić sobie z wrogami wewnątrz i na zewnątrz Banku Hiszpanii, wisi na włosku.

ZOBACZ: Prace na planie serialu "Riverdale" zostały wstrzymane

Lista seriali dostępna w kwietniu na Netflix

"Nailed It!" - sezon 4. - 1.04

"Sunderland aż po grób" - sezon 2. - 1.04

"Duża dawka skandalu" - 1.04

"Pokémon: Słońce i Księżyc" - 1.04

"Community" - 1.04

"The Iliza Shlesinger Sketch Show" - 1.04

"Zadzwoń do Saula" - kontynuacja 5. sezonu - co tydzień nowe odcinki - 3.04

"Dom z papieru: Część 4" - 3.04

"Mustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej" - 3.04

"Terrace House: Tokyo 2019-2020: Część 3" - 7.04

"Hi Score Girl" - sezon 2 - 9.04

"Hi Score Girl" - sezon 2 - 9.04 "The Circle - Francja" - 9.04

"Brews Brothers" - 10.04

"Outer Banks" - 15.04

"Fary: Hexagone" - sezon 2. - 16.04

"Fauda" - sezon 3. - 16.04

"Riverdale" - kontynuacja 4. sezonu - co tydzień nowe odcinki - 17.04

"El Dragón: Powrót wojownika" - sezon 2. - 17.04

"Too Hot to Handle" - 17.04

"Hyena" - 18.04

"Hi Bye, Mama" - 19.04

"Gotowanie na marihuanie" - 20.04

"The Mignight Gospel" - 20.04

"Absurdalna planeta" 22.04

"Wygrać dzicz" - 22.04

"Dom kwiatów" - sezon 3. - 23.04

"After Life" - sezon 2. - 24.04

"Cześć, ninja!: Sezon 2" - 24.04

"Jeszcze nigdy…" - 27.04

"W kuchni z Nadiyą" - 29.04

"Zajęcia pozalekcyjne" - 29.04

"Trzy metry nad niebem" - 29.04

"The Victims’ Game" - 30.04

"The Forest of Love: Deep Cut" - 30.04

Netflix kwiecień 2020. Premiery filmowe

Platforma nie tylko wykupuje licencje na zamieszczenie pewnych tytułów, ale również tworzy własne filmy i seriale. Jedną z oryginalnych produkcji jest film "Coffee i Kareem", który zadebiutuje na Netfliksie 3 kwietnia.

Policjant James Coffee w końcu ma świetną dziewczynę - Vanessę Manning. Jednak jej uroczy dwunastoletni syn Kareem właśnie knuje, jak zakończyć ich związek. Aby raz na zawsze pozbyć się chłopaka matki, Kareem próbuje zatrudnić zbiegłych kryminalistów. Niestety przypadkiem ujawnia siatkę przestępczą, która bierze sobie rodzinę chłopaka na cel. Aby uchronić Vanessę, Kareem niechętnie łączy siły z Coffeem i rusza w niebezpieczny pościg po Detroit. Film "Coffee i Kareem" w reżyserii Michaela Dowse'a to pełna akcji komedia o nawiązywaniu zaskakujących przyjaźni bez przebierania w słowach

Lista filmów dostępnych na Netflix od kwietnia

"The Iliza Schlesinger Sketch Show" - 1.04

"David Batra: Słoń w salonie" - 1.04

"Coffee i Kareem" - 3.04

"Dom z papieru: Globalne fenomen" - 3.04

"Tigertail" - 10.04

"Pokochaj, poślub, powtórz" - 10.04

"Szkolne życie" - 10.04

"Turniej główny" - 10.04

"Ekscentrycy w LA" - 10.04

"Chris D’Elia: No Pain" - 14.04

"Projekt niewinności" - 15.04

"Mauricio Moirelles: Droga do chaosu" - 16.04

"Betonowe złoto" - 17.04

"Świadectwo kości" - 17.04

"Ziemia i krew" - 17.04

"Middleditch & Schwartz" - 21.04

"Circus of Books" - 22.04

"Bagienna cisza" - 22.04

"Plagi Breslau" 22.04

"Yours Sincerely, Kanan Gil" - 24.04

"Tyler Rake: Ocalenie" - 24.04

"Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown" - 29.04

"Zakochany bogacz" - 30.04

"Groźne kłamstwa" - 30.04

Które propozycje wkrótce dostępne na platformie was zainteresowały?

DK