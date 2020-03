Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku z Bali pożegnał się Łukasz. Z dzisiejszym, 26. odcinkiem "Hotel Paradise Extra" program wchodzi natomiast na nowy, wyższy level. Zakończył się już bowiem etap poznawania, a zaczyna czas strategicznych zagrywek i eliminowania par. Dziś uczestnicy musieli wytypować dwójkę, która ich zdaniem powinna odpaść z programu. To jednak nie koniec niespodzianek.

"Hotel Paradise": pierwsi zagrożeni

Chociaż w dzisiejszym odcinku dziewczyny zrobiły sobie babski wieczór i bardzo się zintegrowały, to sielanka nie trwała długo. Uczestnicy po raz pierwszy musieli zdecydować, którą para ich według nich powinna opuścić program. Wybór padł na Violę i Adama. Dziś nie opuścili rajskiego hotelu, lecz przez decyzję kolegów są tym zagrożeni.

Wiola uznała, że wina za tę sytuację leży tylko po stronie Adama, a ona jedynie na tym cierpi. Przypomnijmy, że wcześniej Adam brał udział w wielu konfliktach i intrygach. Ania również uważa, że Wiola poniosła konsekwencje działań Adama. Dodała, że gdyby Wiola wybrała na swojego partnera Latino, teraz nie miałaby takich problemów:

Viola mogła się trzymać Latino, on był jej uczepiony jak mucha gówna, on by jej nie zostawił. (...) A tak wzięła sobie tyrana a nie faceta.

Mateusz swój wybór wytypowania pary Wioli i Adama umotywował jednak nie niechęcią do Adama, lecz tym, że podpadła mu właśnie Viola:

Viola jest osobą, która jest manipulacyjna, udaje grzeczną dziewczynkę, a to co się dzieje w jej głowie, jej gierki - to weryfikuje się samo.

Ostatecznie Mateusz podszedł do Adama i wytłumaczył mu, że to ze względu na Violę wytypował ich parę do opuszczenia programu.

"Hotel Paradise": Wiola i Adam typują osoby do odejścia

Później do uczestników ponownie przyszła Klaudia El Dursi i zaproponowała mieszkańcom hotelu speed dating. Po szybkich randkach Wiola i Adam (jako wybrana do odpadnięcia para) mieli wytypować dziewczynę i chłopaka, którzy również znajdą się w zagrożeniu. W pokoju Adam sugerował Wioli, że powinna wybrać Anię, a nie Martę. Chłopak chciał bowiem pomóc Marcie, by została w programie.

Wieczorem zagrożeni Wiola i Adam przedstawili swoje typy. Wiola do odejścia z programu (wbrew prośbom Adama) wybrała Anię, a Adam Lationo. Swą decyzję uzasadnił następującymi słowami:

Na ostatniej Pandorze starał się mnie zgnoić.

Wtedy Klaudia El Dursi zaskoczyła Anię i Lationo, każąc im wytypować kolejne dwie zagrożone osoby. Ania miała wytypować mężczyznę, a Latino kobietę. Latino bardzo żywiołowo zareagował na tę możliwość:

To już jest końcówka programu, wreszcie emocje się pojawiły. Jakiś duch wojny się we mnie zbudził no i trzeba jakoś przetrwać.

Decyzję Latina i Ani poznamy dopiero w kolejnym odcinku.

"Hotel Paradise". Konflikt Ani i Mateusza

Dzisiejszy odcinek "Hotel Paradise" ukazał również nie najlepszą relację Ani i Mateusza. Mateusz wyznał dziewczynie, iż powiedział Adamowi, że to ze względu na Violę wytypował ich parę. Ania bardzo źle przyjęła to wyznanie i uznała, że jej chłopak broni wyłącznie siebie, a nie ich jako parę:

Pokazał swoją egoistyczną twarz, której ja nie będę u faceta tolerowała. On jest tu ze mną tylko i wyłącznie graczem, a w życiu prywatnym na pewno nic więcej.

Wieczór przyniósł eskalację konfliktu Ani i jej chłopaka:

Ja mogę opuścić ten hotel, ale ja się z nim nie pogodzę.

Później Ania przyznała, że czuje się przez Matta wykorzystana. Jednakże po szczerej rozmowie skonfliktowana para prawie się pocałowała. Co dalej z nimi będzie? O tym przekonamy się dopiero w kolejnym odcinku.

