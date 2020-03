"Pary młode ponad miarę". Izabela Janachowska miała trudne zadanie. Efekt zdumiewający

Izabela Janachowska jak mało kto zna się na tematyce ślubnej, toteż na TVN Style możemy oglądać jej kolejny program nawiązujący właśnie do tej tematyki. "Pary młode ponad miarę" to nowy format, w którym Izabela Janachowska pomaga dobrać suknię i garnitur na ślub. Wydawałoby się to banalne, gdyby nie fakt, że pary biorące udział w show, są nieco większych kształtów, co mocno utrudnia zadanie. W czwartym odcinku programu swoich wymarzonych strojów szukali Roksana i Jacek.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Izabela Janachowska doprowadziła bohaterów swojego nowego programu do łez. "Możesz mi się oświadczać codziennie"

Zobacz wideo Izabela Janachowska zagrała z mężem w quiz małżeński

Izabela Janachowska ubiera parę młodą plus size

Bohaterami czwartego odcinka programu “Pary młode ponad miarę” są Roksana i Jacek. Jacek od dzieciństwa pasjonuje się muzyką. Uwielbia grać na instrumentach i już kilka lat gra w zespole weselnym. Roksana obecnie wychowuje synka Miłosza, który jest dla pary oczkiem w głowie. Przyszła panna młoda chciała zmierzyć suknie już kilkukrotnie. Niestety w salonach nie było dla niej odpowiednich rozmiarów. Podobnie było w przypadku Jacka.

Roksana marzyła o sukni w kroju literki A. Czy taki model będzie dla niej idealny? Izabela Janachowska dobrała idealną suknię ślubną dla swojej bohaterki. Taką, w której nie tylko czuje się komfortowo, ale również wygląda na znacznie szczuplejszą. Podobnie było z wyborem garnituru dla Jacka.

W czwartym odcinku "Pary młode ponad miarę" dowiedzieliśmy się też, jakie suknie sprawdzą się najlepiej przy kobiecej sylwetce typu "gruszka" i "jabłko". Poznamy także odpowiedź na pytanie, jaką bieliznę dobrać pod suknię ślubną, a jaką założyć na noc poślubną.

Efekty pracy Izabeli Janachowskiej przy doborze sukni ślubnych dla panien młodych plus size możemy oglądać w każdą niedzielę o 13:30 na TVN Style. Jak przyszła para młoda prezentowała się w kreacjach wybranych przez Janachowską? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

RG