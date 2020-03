Zobacz wideo Uczestnik przerwał występ

W ostatnim odcinku "Dance Dance Dance" nie zabrakło emocji. Przede wszystkim doszło po raz pierwszy do sytuacji, że uczestnik nie wytrzymał presji i zszedł ze sceny. Krzysztof Jonkisz opuścił studio i puściły mu emocje. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Jak zareagowali jurorzy? Jak się to wszystko skończyło?

"Dance Dance Dance". Krzysztof Jonkisz zszedł ze sceny

Uczestnik tańczył do piosenki Willa Smitha „Gettin’ Jiggy With It”. Jednak nie wszystko poszło po jego myśli. W trakcie tanecznych podrygów pomylił kroki, co go na tyle zdekoncentrowało, że stanął w miejscu, a po chwili zszedł ze sceny i opuścił studio w towarzystwie starszego brata.

Zacząłem tańczyć i nagle wyłączyłem się. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem gdzie jestem… Nie chcę już niczego. Najchętniej poszedłbym do domu i nic nie robił... - mówił zapłakany.

Jurorzy aż wstali z foteli.

On się po prostu zafiksował, bo się pomylił i myślał, że to się powtórzy. Powinien wyjść. Zrobił najgorszą rzecz. Poddał się - mówiła Anna Mucha.

Jak się teraz podda, to będzie się poddawał do końca życia - określił Kupisz.

Ida Nowakowska wybiegła za nim i próbowała go podnieść na duchu:

Krzysiu, nie przejmuj się. Ochłoń i wróć - pocieszała go jurorka.

Na prośbę uczestników producent zgodził się, aby Krzysiek zatańczył jeszcze raz. Tym razem poradził sobie, a jurorzy docenili to, co zrobił.

To była super solówka. Więc egoistycznie stwierdzę, że bardzo się cieszę, że wyszedłeś i wróciłeś, bo mogłam ciebie jeszcze raz zobaczyć - mówiła Ida.

Robert Kupisz docenił to, co zrobili koledzy dla Krzysztofa:

Bardzo ci dziękuję, że wróciłeś, bo brakowałoby nam ciebie. Dziękuję uczestnikom, że stanęli za tobą i za to, co zrobili. Pokazaliście to, że przyjaźń jest ważniejsza od rywalizacji i od tego, jakie miejsca tutaj zajmujecie - podkreślił juror.

Jesteś autentyczny. Jesteś bohaterem telewizji - tłumaczyła Anna Mucha.

Za taniec otrzymał 21 punktów. W tym tygodniu nikt nie odpadł. Dwie zagrożone pary to Przemysław Cypryański i Rafał Mroczek oraz bracia Jonkisz.

