Zważywszy na aktualną sytuację, coraz więcej osób w naszym kraju zdecydowało się na pozostanie w domach. Jednym z najlepszych sposobów na spędzenie czasu w czterech ścianach jest oczywiście oglądanie filmów i seriali. Kilkakrotnie polecaliśmy już różnego typu produkcje na Netflixie oraz HBO, a swoje typy przedstawiła także Anna Wendzikowska. Jeśli jednak od eskapizmu wolicie jeszcze bardziej wczuć się w apokaliptyczny klimat, z pewnością przyda się wam nasza lista. Oto najlepsze filmy o apokalipsie, dostępne na platformach online:

REKLAMA

Zobacz wideo Po tych filmach mieli traumę. Obejrzyjcie nasze wideo!

Najlepsze filmy o apokalipsie dostępne na Netflixie

Outbreak (1995)

Tajemniczy wirus dziesiątkuje ludność Stanów Zjednoczonych. Do walki z zarazą muszą stanąć największe sławy Hollywood: Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Jaki będzie finał? Przekonajcie się. My dodamy tylko, że "Outbreak" to obecnie jeden z najchętniej oglądanych filmów na Netflixie.

To już ostatnie dni (2013)

Hiszpański film opowiadający o tajemniczej przypadłości, przed którą ochronić ludzi może jedynie izolacja. Każdy, kto wyjdzie na otwartą przestrzeń, ginie. Ta ciekawa propozycja dostępna jest na Hulu.

93 dni (2016)

W tym filmie poznamy lekarzy usiłujących zatrzymać rozprzestrzenianie się śmiertelnej Eboli. Przedstawiona w produkcji sytuacja bazuje na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w 2014 roku w Nigerii. Do obejrzenia na Netflixie.

Zabójczy wirus (2009)

Ta produkcja to utrzymany w post-apokaliptycznym klimacie body horror. W głównych rolach zobaczycie Chrisa Pine'a oraz Piper Perabo. Ten film również obejrzycie na Netflixie.

Pandemic (2020)

Ten nowy dokument pojawił się na Netflixie w styczniu tego roku. Lekarze i specjaliści dyskutują na temat tego, jak się przygotować i jak chronić przed globalnym, realnym zagrożeniem. Temat aktualny jak żaden inny.

Contagion (2011)

Bohaterowie "Contagion" również muszą zmierzyć się z szalejącym wirusem przenoszonym drogą powietrzną. Czy uda się znaleźć lekarstwo na wyniszczającą ludzkość chorobę? Sprawdźcie. Szczególnie, że czeka was spotkanie z gwiazdorską obsadą - występują Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow oraz Jude Law. Do obejrzenia na Hulu oraz Amazon Prime.

PJA