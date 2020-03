"Hotel Paradise". Kto opuścił rajską wyspę? Takiej sytuacji w programie jeszcze nie było!

"Hotel Paradise" z tygodnia na tydzień wcale się nie wyludnia, ale zmieniają się twarze mieszkańców rajskiego hotelu. W tym tygodniu uczestnicy programu powitali nowego mieszkańca hotelu, ale także musieli się z jednym pożegnać.

"Hotel Paradise' i "Rajskie rozdanie"

Na ostatnim "Rajskim rozdaniu" Maciej zdecydował, że Sandra opuszcza Bali, ponieważ zdecydował, że kolejny tydzień chce spędzić z Martą. Dziewczyna w czasie jednej randki oczarowała uczestnika, który do tej pory był lojalny wobec Sandry.

Maciek nie miał okazji w tym tygodniu rozwijać relacji z Martą, a wszystko przez pojawienie się nowego uczestnika. Łukasz okazał się przebiegłym graczem, który usiłował rozbić każdy związek lub sojusz. Z pojawieniem się nowego gracza Adam zabrał Martę na bardzo nieprzyjemną rozmowę, której groził dziewczynie, że nie może zostawić Maćka. Łukasz zaprosił Anię i Martę na randkę, a wieczorem podjął decyzję, że to z Martą chce dzielić swój hotelowy pokój.

Mimo że Viola jest w parze z Adamem, Łukasz usiłował namówić koleżankę na porzucenie dotychczasowego chłopaka i sparowanie się z nim, aby został w programie. Dziewczyna stanowczo odmówiła. Dlatego Łukasz próbował dalej.

W czasie odczytywania pytań z "Puszki Pandory" Marietta uniosła się, ponieważ zarzucano jej, że jest niewierna wobec swojego rajskiego chłopaka. Łukasz starał się rozbić ten związek. Rozmawiał z Chrisem i mówił, że ten związek nie ma przyszłości. Tego samego wieczora zalecał się do Marietty, ale ona dała mu wyraźnie do zrozumienia, że nie jest zainteresowana.

Gwoździem do zakończenia udziału w programie Łukasza było ostatnie zadanie, w którym odstraszył swoją partnerkę, Martę. Stwierdził, że jest bajerantem i nie widzi w tym nic złego. Marta w kulisach powiedziała, że nigdy nie mogłaby mu zaufać.

Maciek, będąc singlem, miał okazję sporo namieszać. Otrzymał list, w którym miał do wykonania 4 zadania, aby otrzymać immunitet. Jednym z zadań było rozsianie plotki. Wszystkie wykonał i na "Rajskim rozdaniu" dziewczyna, za którą stanie, spędzi z nim kolejny tydzień.

W tym tygodniu to panowie podchodzili do pań, ale to do kobiet należała ostateczna decyzja. Jeśli dwóch panów podejdzie do jednej uczestniczki, to ona podejmuje decyzje, z kim będzie dzielić sypialnie w rajskim hotelu. Chris podszedł do Marietty, Adam do Violi, Matt do Ani, Blondino do Martyny. Maciek wykorzystał swój immunitet, podchodząc do Marty.

Łukasz został bez pary. Niespodziewanie podszedł do Marty, przy której był już szczęśliwy posiadacz immunitetu, Maciek. Tym samym Łukasz zrobił coś, czego jeszcze w programie nie było. Wymeldował się sam. W konsekwencji musiał opuścić "Hotel Paradise".

