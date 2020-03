Adam dumny: "Koledzy powiedzą k***a, tutaj wszystkie d**y twoje!". Wypowiedź skomentowały Martyna i Ola

Mieszkańcy "Hotelu Paradise" czasami zapominają, że biorą w udział w reality show i cały czas są pod czujną obserwacją kamer. Każde słowo, kłótnia czy uniesienie są nagrywane. Teraz uczestnicy programu mogą oglądać wszystko w telewizji i chętnie komentują pewne sytuacje, które miały miejsce jeszcze na Bali. Tym razem Ola i Martyna oburzyły się, słysząc słowa Adama.

"Hotel Paradise": Adam zastanawia się co pomyślą jego koledzy

W odcinku wyemitowanym w czwartek zamieszczono nagranie rozmowy Chrisa i Adama, w której 24-latek opowiada, co będą mówić jego koledzy z Polski, kiedy zobaczą "Hotel Paradise".

Jak moi kumple będą to oglądać, to znam ich poglądy. Wiem, że im się spodoba Ola, bo była ciemna i też była ładna, nie. Ładny uśmiech. Martyna, która ma fajną figurę i w ogóle. Viola, bo niska brunetka, ma coś w sobie i zajebiście się ubiera. To oni powiedzą: k***a, to wszystkie twoje dupy tutaj.

Później panowie zaczęli rozmawiać o pozostałych uczestniczkach programu, wymieniając ich wady i zalety. Chris i Adam oceniali także wygląd koleżanek.

Bo Ania nie, Marta jest po prostu naturalna, ale wiesz, nie ma takiego żaru. Twoja Marietka jest ładna, ale to nie jest mój typ. Ale trzy dziewczyny... Jest to budujące trochę - powiedział dumny Adam.

Adam odniósł się w trakcie rozmowy do sytuacji z Martyną. Przypomnijmy, Adam i Martyna uprawiali seks, a dzień później chłopak stwierdził, że "to była bardziej potrzeba bliskości, niż jakieś tam uczucie". Po nocy spędzanej z rajską dziewczyną porzucił ją na rzecz Violi. Martyna była załamana, a Adam ją przepraszał. Jak widać, nie do końca szczerze.

Żałuje trochę, że zje***m z Martyną, bo tak to byłbym czysty. Wtedy to już w ogóle byłbym gość, ale wyszło, jak wyszło. Mniejsza. Pogadają, pogadają, a potem zapomną - stwierdził.

Martyna i Ola na Instagramie odniosły się do słów Adama, że będzie "kozakiem" przy swoich kolegach. Na instagramowej relacji obie dziewczyny przyznały, że oczekiwały, że Adam refleksyjnie odniesie się do sytuacji z Martyną.

Po reklamie "Hotelu Paradise" spodziewałam się, że gdy Adam powiedział, że żałuje tej sytuacji z Martyną, to myślałam, że będzie chodzić o to, że Adam żałuje tego, że ją wykorzystał. Wykorzystał całą sytuację i zakochanie Martyny na swoją korzyść, tak żeby doprowadzić do zbliżenia między nimi. No niestety, okazało się, że Adam żałuje tego, że jak mógł wypaść w oczach swoich kolegów - powiedziała Ola na Instagramie.

Podobne nagranie udostępniła Martyna i przytoczyła podobną sytuację, jak Ola. Dodając, że nie darzy żadnym uczuciem Adama, mówiła, że przeprosiny uczestnika były tylko wyrachowanym zagraniem, aby dobrze go postrzegano:

Teraz widzę, że ta cała skrucha, jaką udawał na "Pandorze", po tej całej sytuacji, to było po prostu jakieś kłamstwo, albo tylko i wyłącznie jakieś skupianie się na sobie. To, że jemu to może zaszkodzić. Natomiast w tym momencie w ogóle nie przejmował się mną, tym, co ja mogę czuć, jak ja zostanę odebrana - stwierdziła Martyna.

Martyna powiedziała, że Adam jest idealnym przykładem "podwójnych standardów" w postrzeganiu płci. Cokolwiek zrobią faceci, to ich koledzy uznają, że jest świetny, a dziewczyna to analizuje. Ola w swoim nagraniu odniosła się do słów koleżanki i stwierdziła, że ją popiera.

Jak oceniacie wypowiedź Adama?

