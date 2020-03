Amerykański Netflix opublikował listę seriali, które szczególnie poleca. Są dostępne również w Polsce

Platformy streamingowe to chyba jedna z niewielu dziedzin, której - przynajmniej przez jakiś czas - nie dotknie kryzys. Spędzamy przecież coraz więcej czasu w domowym zaciszu, a oglądanie filmów i seriali jest najlepszym sposobem, by wyjść poza własne cztery ściany. Doskonale wie o tym Ania Wendzikowska, która dla swoich fanów stworzyła listę netfliksowych filmów i seriali wartych obejrzenia. Tymczasem naprzeciw oczekiwaniom użytkowników wyszedł również sam Netflix, co prawda w amerykańskiej wersji. Platforma opublikowała na Twitterze listę najlepszych seriali, które szczególnie poleca widzom w USA. Co takiego chętnie oglądają w Stanach?

Kumple

Jeśli jeszcze nie znacie brytyjskich nastolatków z Bristolu, najwyższy czas nadrobić zaległości. Serial porusza wiele kontrowersyjnych tematów, a z bohaterami spotkać możemy się aż w siedmiu sezonach.

Shameless

Czy można polubić dysfunkcyjną rodzinę, w której patologiczny ojciec upija się na umór, a wszelkie obowiązki spadają na dzieci? Brzmi dość nieprawdopodobnie, ale za familią Gallagherów nie sposób nie przepadać. Raz zabawna, a raz gorzka opowieść o rodzinnej miłości.

Dexter

Dexter jest specjalistą w dziedzinie krwi, pracującym dla Miami Metro Police. Uroczy blondyn wiedzie jednak podwójne życie. Jest też bowiem... seryjnym mordercą. Ma on jednak swoje zasady - zabija tylko niegodziwców. Czy kiedyś wyda się, co Dexter robi po zachodzie słońca? Przekonajcie się sami.

NCIS

"NCIS" to amerykański serial kryminalny, który opowiada o losach agentów pracujących w rządowej agencji Naval Criminal Investigative Service. Perypetie bohaterów możecie śledzić aż przez 17 sezonów.

Sherlock

"Sherlock" to uwspółcześniona wersja losów Sherlocka Holmesa - genialnego detektywa stworzonego przez Arthura Conana Doyle’a. W roli główniej fantastyczny Benedict Cumberbatch, a w postać Watsona, jego najlepszego przyjaciela, wcielił się Martin Freeman.

Różowe lata siedemdziesiąte

Wielu uważa ten serial za kultowy komediowy sitcom. "Różowe lata siedemdziesiąte" opowiadają o grupie nastolatków, którzy dorastają w Point Place w stanie Wisconsin. Przed wami osiem pełnych śmiechu sezonów.

4400

Zaginieni przed wieloma laty ludzie powracają na Ziemię. Muszą odnaleźć się w świecie, w którym ich bliscy dawno już umarli. Co jednak najciekawsze, każdy z 4400 zyskał jakieś nadnaturalne zdolności: jasnowidzenie, jasnosłyszenie, uzdrawianie. Brzmi intrygująco? I tak właśnie jest.

Gotham

Gotham City to mroczna metropolia znana fanom DC Comics. W serialu "Gotham" będziemy towarzyszyć detektywowi Jamesowi Gordonowi w jego działaniach mających na celu przywrócenie w mieście praworządności. Dla miłośników Batmana pozycja obowiązkowa.

Dawno, dawno temu

Za serial "Dawno, dawno temu" odpowiadają ci sami twórcy, którzy stoją za sukcesem "Zaginionych". W tejże produkcji motywy nadnaturalne obecne są jeszcze silniej, a bohaterami serialu są postaci znane ze starych baśni.

Greenleaf

Tytułowa rodzina Greeleafów stoi na czele wspólnoty protestanckiej w Memphis. Paradoksalnie jednak ich życie prywatne oraz zawodowe dalekie jest od religijnych ideałów. Bohaterowie mają na sumieniu swoje grzechy, nieobca jest im chciwość oraz lekkość obyczajów.

