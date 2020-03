Te seriale na Netflixie mają odcinki tak długie, jak Twoja przerwa w pracy. Sprawdź je koniecznie

Macie już dość seriali, których odcinki trwają aż godzinę? Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i przedstawiamy te produkcje, których odcinki nie przekraczają 30 minut, a na obejrzenie jednego sezonu nie trzeba poświęcać nawet jednego dnia.

Netflix: Seriale, których odcinki nie przekraczają 30 minut

1. Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-2019)

Główna bohaterka, Kimmy, przez 15 lat była więziona przez sektę w bunkrze wraz z trzema innymi kobietami. Po wydostaniu się z sekty, postanawia wyjechać do Nowego Jorku i tam rozpocząć nowe życie. Wynajmuje pokój u niejakiego Titusa, który wkrótce staje się jej przyjacielem oraz znajduje pracę jako opiekunka na Upper East Side.

2. Russian Doll (2019)

Nadia zostaje uwięziona w pętli czasowej. W dniu swoich 36. urodzin umiera i w kółko przeżywa swoją imprezę, którą zorganizowali dla niej przyjaciele. Zanim pogrąży się w odmętach szaleństwa (i kolejny raz umrze) musi odkryć, co takiego się z nią stało.

3. On my block (2018)

Grupa przyjaciół: Monse, Ruby, Jamal i Cesar rozpoczynają naukę w liceum. Mieszkają w cieszącej się złą sławą dzielnicy Los Angeles, w której królują dwa gangi. Muszą mierzyć się nie tylko z problemami związanymi z dorastaniem, ale także niebezpieczeństwami czyhającymi na każdym rogu.

4. BoJack Horseman (2014-2020)

BoJack Horseman to pół koń, pół człowiek, który w latach 90-tych cieszył się popularnością jako aktor, grając w znanym sitcomie. Po kilku latach staczania się, postanawia rozpocząć karierę od nowa, wciąż zmagając się z uzależnieniami i wynikającymi z nich tragikomicznymi sytuacjami.

5. Dobre miejsce (2016-2020)

Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, do którego trafiają osoby, które podczas ziemskiego życia wykazały się niezwykłą dobrocią. Kobieta szybko orientuje się, że zaszła pomyłka i nie powinna się tu znaleźć. W raju wita ją Michael - architekt i twórca dzielnicy, do której została przypisana. Przedstawia ją Chidiemu, profesorowi etyki, z którym została sparowana jako "bratnie dusze", które mają spędzić razem wieczność. Problem w tym, że Eleanor tu bardzo nie pasuje...

6. Archer (2009)

Sterling Archer to członek Tajnej Agencji Wywiadowczej, który jest bardzo uprzejmy, ale zarazem próżny i zbyt pewny siebie. Bohater ma mało męski pseudonim jak na agenta - występuje pod kryptonimem "Księżna". Poza tym niewiele mu w życiu wychodzi, oprócz bycia szpiegiem. Serial obfituje w nieprzyzwoity i absurdalny humor.

7. Grace & Frankie (2015-2021)

Życie dwóch odwiecznych rywalek zmienia się o 180 stopni, gdy dowiadują się, że ich mężowie są zakochanymi w sobie gejami. Grace i Fankie muszą nauczyć się żyć jako singielki. Czemu nie połączyć w takiej sytuacji sił?

8. Specjalista od niczego (2015-2017)

To historia Dave'a mieszkającego w Nowym Jorku, który pragnie znaleźć miłość i zostać znanym komikiem. Jednak dla 30-latka problemem jest nawet wybór, co zjeść na obiad, nie wspominając o poważnych decyzjach, takich jak plan na życie i karierę. Czy poradzi sobie z "ogarnięciem się"?

9. Glow (2017-2020)

Przenosimy się do Los Angeles, do lat 80-tych. Niespełniona aktorka, chwytając ostatnią szansę na spełnienie marzeń, postanawia wziąć udział w tajemniczym castingu. Szybko orientuje się, że to nie jest zwykłe przesłuchanie do filmu, tylko eliminacja do programu o zawodniczkach wrestlingu.

10. Trinkers (2019)

Na spotkaniu Anonimowych Złodziei Sklepowych poznają się trzy pochodzące z zupełnie różnych środowisk nastolatki. Elodie, Moe i Tabitha zaprzyjaźniają się, bo łączy ich wspólna pasja. Kochają kraść.

