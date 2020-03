"Pary młode ponad miarę". Izabela Janachowska nie kryła zaskoczenia metamorfozą uczestników. "Ten wybór wymagał ogromnej odwagi"

W każdą niedzielę o godzinie 13:30 na TVN Style możemy oglądać emisję programu "Pary młode ponad miarę", którego prowadzącą jest Izabela Janachowska. Gwiazda jak nikt inny zna się na ślubnej tematyce i potrafi pomóc każdej parze młodej, co udowodniła również w trzecim odcinku show "Pary młode ponad miarę". Tym razem bohaterami byli Magda i Grzegorz. Dziewczyna jest jeszcze studentką, podobnie jak jej narzeczony. Grzesiek dodatkowo pracuje jako listonosz. Para poznała się na portalu randkowym. Oboje podkreślali, że była to miłość od pierwszego wejrzenia - taka, jaką ogląda się na szklanym ekranie. Teraz planują ślub, ale od początku wiedzieli, że dobór odpowiedniej stylizacji będzie dla nich nie lada problemem. Na szczęście zgłosili się do programu Janachowskiej.

Izabela Janachowska pomogła parze dobrać ślubne stylizacje

Magda, jak wiele przyszłych panien młodych, miała już wizję wymarzonej sukni ślubnej. Wiedziała, że kreacja ma mieć fason litery A, głęboki dekolt i rękawy, ponieważ chciała ukryć swoje ramiona i ręce, które uważała za zbyt masywne. Magda chciała również mieć welon, a także marzyła, by jej suknia pięknie się błyszczała. Grzesiek natomiast planował założyć granatowy garnitur, do którego chciał dobrać muchę.

W programie para miała okazję przymierzyć wiele ślubnych kreacji, ale wybrać mogła tylko po jednej. Co ciekawe, w przypadku Magdy jej decyzja była dość nieoczekiwana. W końcu dziewczyna wybrała bowiem kreację bez rękawów, ponieważ uwierzyła, że nie musi ukrywać swoich ramion. Przyszła para młoda pokazała się w ślubnych kreacjach swoim mamom, które nie kryły zachwytów i emocji. Obie wzruszyły się na widok swoich dzieci.

Tymczasem Izabela Janachowska była dumna z Magdy i Grześka. Przyznała, że ich wybory były odważne.

Gratuluję, bo ten wybór wymagał ogromnej odwagi - powiedziała prowadząca.

