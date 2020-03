"Dance Dance Dance". W programie padła pierwsza dziesiątka. Kto tak zachwycił Annę Muchę?

Właśnie skończył się czwarty odcinek "Dance Dance Dance". Okazuje się, że w związku z panującą obecnie w Polsce sytuacją, producenci zadecydowali o zmianach w emitowaniu odcinków. Do tej pory w każdą sobotę widzowie mogli oglądać dwie części show. W pierwszej uczestnicy tańczyli w duetach, a w następnej walczyli o przejście do kolejnego odcinka, prezentując występy solowe. Jak się okazuje, przez obecny kryzys będzie nieco inaczej. Nowe odcinki "Dance Dance Dance" będzie można oglądać do 11 kwietnia. Nagrany już materiał został podzielony na segmenty. Duety i Solówki będą emitowane odrębnie, a nie tego samego wieczoru, jak było dotychczas.

Pierwsza dziesiątka w "Dance Dance Dance"

W związku ze zmianami zobaczyliśmy dziś występy czterech duetów: Ani Karczmarczyk i Mateusza Łapki, braci Rafała i Krzysztofa Jonkisz, Pameli Stefanowicz i Mateusza Janusza oraz Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego.

Tym razem na salę prób wpadli jurorzy. Anna Mucha odwiedziła Pamelę i Mateusza z duetu Fit Lovers. Ci zaprezentowali na scenie układ z piosenki "I am so excited" zespołu The Pointers. Ida Nowakowska wpadła na trening Przemysława Cypryańskiego i Rafała Mroczka, którzy zatańczyli do utworu Pharrella Williamsa "Marilyn Monroe". Jurorka odwiedziła również braci Jonkiszów i podzieliła się z nimi kilkoma wskazówkami co do układu do "Party Rock Anthem" z repertuaru LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock. Ania Kaczmarczyk i Mateusz Łapa zatańczyli do jednego z większych hitów wszech czasów Michaela Jacksona "Beat it". Który z duetów zasłużył według Anny Muchy na pierwszą dziesiątkę?

Okazuje się, że to występ Anny Kaczmarczyk i Mateusza Łapy zrobił największe wrażenie na jury. Ich taneczny popis był na tyle dobry, że doczekał się pierwszej dziesiątki w historii drugiej edycji programu. Tym razem najwyższą liczbę punktów przyznała Anna Mucha.

(...) Mieliście te emocje wszędzie. Mieliście to w twarzach. gestach, szczęce, tańcu, biodrach, we wszystkim po prostu. Nie mogło być inaczej. 10 punktów! - krzyknęła Mucha zza jurorskiego stołu.

"Dance Dance Dance". Wyniki

Pamela i Mateusz - 20 punktów

Rafał i Przemek - 19 punktów

Ania i Mateusz - 27 punktów

Rafał i Krzysiek - 19.5 punktów

W związku z tym, że występy solowe zobaczymy dopiero za tydzień, właśnie wtedy poznamy też parę, która pożegna się z programem. Pozostaje nam tylko czekać.

