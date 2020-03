Ten tydzień w "Hotelu Paradise" był niezwykle emocjonujący. Niektórzy uczestnicy zapałali do siebie uczuciem, za to inni poczuli nienawiść do niektórych mieszkańców rajskiego hotelu. Te emocje wpłynęły na efekt "rajskiego rozdania". Kto musiał wymeldować się z hotelu na Bali?

REKLAMA

"Hotel Paradise". Kto odpadł?

W tym tygodniu widzowie poznali dwie nowe uczestniczki, które sporo zdążyły namieszać. Ania uchroniła Mata przed odpadnięciem, a Marta rozkochała w sobie Maćka. Martyna i Adam poszli na całość i na oczach kamer uprawiali seks. Następnego dnia Adam stwierdził jednak, że żałuje nocy spędzonej z Martyną.

To była bardziej potrzeba bliskości z Martyną, niż jakieś tam uczucie. Troszeczkę żałuję, że doszło to tej sytuacji, ale czasu nie cofnę - wyznał Adam.

Podczas jednej z konkurencji Martyna zdobyła immunitet, dlatego automatycznie zostaje kolejny tydzień w rajskim hotelu. Dodatkowo, podczas "rajskiego rozdania" dzieli się nim z osobą, do której podejdzie. Tym samym blokuje jednego z uczestników i odbiera możliwość wyboru koleżankom.

Martyna przez zwycięstwo w przebijaniu balonów pozostała w parze z Mattem, a Adam z Violą, której okazywał coraz więcej czułości. W czasie odczytywania pytań z "Puszki Pandory" Adamowi nieźle się oberwało za manipulowanie uczuciami dziewczyn.

Później do hotelu weszła Marta i rozbiła do tej pory mocną relację Maćka i Sandry. Dotychczasowa stabilna relacja przerodziła się w obustronną nienawiść.

W czasie "rajskiego rozdania" panie decydowały, z kim chcą spędzić kolejny tydzień. Marietta podeszła do Chrisa, Ania do Matta, Viola do Adama. Martyna podzieliła się immunitetem z Blondino i nie przeszkodziła żadnej koleżance.

Sandra i Marta wybrały Maćka, który musiał podjąć decyzję. Uczestnik bez dłuższego namysłu wybrał nową mieszkankę hotelu Martę.

Kieruję się uczuciem i intuicją - powiedział Maciek.

Sandra musiała wymeldować się z rajskiego hotelu. Spodziewaliście się, że opuści program?

DK