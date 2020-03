Uczestnik "Tylko Jeden" kontuzjowany! Czy będzie musiał opuścić program?

Zobacz wideo

Program "Tylko Jeden" co tydzień zabiera widza do świata sportu i walki. Uczestnicy mieszkają w tym samym domu, by potem mierzyć się ze sobą w klatce. Co tydzień walczy jedna para. Wygrana to kontrakt z Federacją KSW na kwotę 200 tys. złotych! Niestety, wiele wskazuje na to, że kontuzja zniszczy plany jednego z nich.

REKLAMA

"Tylko Jeden". Jeden z uczestników doznał kontuzji

Piotr "Leda" Walawski doznał poważnego urazu podczas treningu. Przeprostowała mu się ręka, a łokieć wyskoczył ze stawu. Uczestnik nie ukrywał, że poczuł silny ból. Widzowie zapewne żałowaliby, gdyby kontuzja wykluczyła go z dalszej walki. 22-letni mężczyzna ma na swoim koncie wiele sukcesów. Wygrał siedem walk, przegrał cztery, zremisował jedną. Od dziecka marzył o tym, żeby dorównać swoim filmowym idolom – Bruce’owi Lee i Jean Claude van Damme’owi. Realizację swoich marzeń rozpoczął już w wieku 10 lat, stawiając się wówczas po raz pierwszy na sali treningowej.

Wychował się na łódzkich Bałutach, które wyrobiły u niego twardy charakter widoczny w klatce. Trenuje w Shark Top Team u boku takich zawodników jak Marcin Wrzosek czy Karolina Kowalkiewicz. Jego zawodowy rekord to siedem wygranych, cztery porażki i jeden remis. W karierze amatorskiej stoczył 44 pojedynki, z czego 34 wygrał. Zawodowo zajmuje się treningiem personalnym, co pozwala mu na finansowanie swoich pasji. Jak potoczą się jego losy w programie? Oglądajcie w piątek o godzinie 22:10 w Polsacie.

AW