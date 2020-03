"Milionerzy". Która dzisiejsza dzielnica Warszawy była wyspą na Wiśle? Uczestnik poległ na pytaniu o bolid

Grę w dzisiejszym odcinku "Milionerów" kontynuował pan Oskar, filolog. W poprzedni odcinku zakończył grę na pytaniu za 5 tysięcy złotych, mając wszystkie koła ratunkowe. Jak poradził sobie w tym odcinku?

"Milionerzy": Sienkiewicz, wyspy na Wiśle i bolid

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało:

Która z powieści Sienkiewicza trafiła na duży ekran, a na mały - jako serial - już nie?

A - "Quo vadis"

B - "Potop"

C - "Pan Wołodyjowski"

D - "Ogniem i mieczem"

Przy tym pytaniu gracz zdecydował się wykorzystać koło ratunkowe "Pytanie do publiczności". Osoby zgromadzone w studiu wskazały, że poprawna odpowiedź na to pytanie to B - "Potop". Pan Oskar zaufał publiczności i zaznaczył tę odpowiedź, która okazała się poprawna. Okazuje się, że film "Potop" ukazał się w dwóch częściach. W 1972 roku zapowiadano powstanie serialowej wersji, jednak projekt nie doszedł do skutku.

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało:

Która dzisiejsza dzielnica Warszawy była wyspą na Wiśle?

A - Ursus

B - Żoliborz

C - Saska Kępa

D - Targówek

Gracz zdecydował się wykorzystać kolejne koło ratunkowe. Dzięki "Pół na pół" komputer odrzucił dwie błędne odpowiedzi, pozostawił A i C. Uczestnik zdecydował się zaznaczyć odpowiedź C - Saska Kępa, która okazała się poprawna. "Kępa" to tradycyjna nazwa wysp na Wiśle, a określenie "Saska" powstało w czasach, kiedy była dzierżawiona przez dwór Saski, jako teren rekreacyjny.

Pytanie za 75 tysięcy złotych brzmiało:

Bolid:

A - ma napęd hipesoniczny

B - pilnuje ładu prawnego

C - spala się w atmosferze

D - to piaszczysty wał przybrzeżny

Zawodnik przy tym pytaniu nie miał już do dyspozycji kół ratunkowych, dlatego zaznaczył odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C - spala się w atmosferze. Bolid to bardzo jasny meteor, tym najjaśniejszym towarzyszą efekty akustyczne, takie jak grzmoty, syki. Bolid to też samochód wyścigowy i tak nazywane są pojazdy Formuły 1.

Pan Oskar opuścił studio "Milionerów" z sumą gwarantowaną, czyli 40 tysiącami złotych.

Znaliście odpowiedzi na wszystkie pytania?

DK