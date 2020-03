Od tych seriali nie można się oderwać. Cały sezon na jeden raz? Pewnie! Polecamy najlepsze tytuły z platformy Netflix

W związku aktualną sytuacją zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, wielu z nas spędza w domu więcej czasu, niż dotychczas. Niektóre gwiazdy zachęcają nas do aktywnego wypoczynku, inspirując do domowych treningów. Jeśli jednak zrobiliście już wystarczającą ilość przysiadów i planków, możecie sobie pozwolić na wieczór z Netflixem. Proponujemy Wam seriale, które możecie oglądać bez przerwy. Pochłonięcie całego sezonu na raz także nie będzie żadnym problemem!

REKLAMA

Zobacz wideo Po tych filmach aktorzy mieli traumę. Obejrzyjcie nasze wideo.

Seriale Netflixa, od których nie można się oderwać

Oto nasze propozycje seriali, które można oglądać godzinami (i całymi sezonami!):

Derry Girls

"Derry Girls" to serial, który z przyjemnością obejrzycie na raz. Głównymi bohaterkami osadzonej w Irlandii lat dziewięćdziesiątych produkcji są uczennice liceum. Ich losy splatają się z politycznymi wydarzeniami. Na Netflixie dostępne są dwa sezony tejże produkcji.

Sex Education

Jeśli jakimś cudem ktoś z Was jeszcze nie miał okazji poznać Otisa, syna granej przez Gillian Anderson seksuolożki, nadszedł najwyższy czas, aby nadrobić zaległości! Gwarantujemy, że ze śmiechu wielokrotnie nie będziecie mogli złapać tchu.

Mindhunter

Chcecie się dowiedzieć, co siedzi w głowach seryjnych morderców? Lepszej okazji nie będzie. Śledźcie poczynania agentów FBI, którzy przesłuchują osadzonych w więzieniach zabójców. Wśród nich znajdzie się nawet Charles Manson.

Wybory Paytona Hobarta

Główny bohater serialu, Payton, chce zostać prezydentem. "Wybory Paytona Hobarta" to produkcja stworzona przez Ryana Murphy'ego, autora "Glee" oraz "American Horror Story". Tym razem obsada jest jeszcze bardziej gwiazdorska: zobaczymy Gwyneth Paltrow, Jessicę Lange oraz Lucy Boynton.

Stranger Things

"Stranger Things" to osadzony w latach 80. serial SF o przyjaźni nastoletnich bohaterów, których pokochali wszyscy. Nawet, jeśli już oglądaliście tę produkcję, to zawsze warto ją sobie przypomnieć raz jeszcze. Do tej pory powstały trzy sezony hitu Netflixa.

Trzynaście powodów

Czasami małe rzeczy mają ogromne znaczenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co skłoniło Hannę Baker do samobójstwa, koniecznie odpalcie serial "Trzynaście powodów". Powstały trzy sezony produkcji.

Ozark

Spokojne życie doradcy finansowego obraca się o 180 stopni, kiedy musi uciekać z Chicago, by wyprać 500 milionów dolarów. Tylko w ten sposób spłaci swój dług wobec kartelu narkotykowego. Gwarantujemy, że "Ozark" zapewni Wam doskonałą rozrywkę.

Bloodline

Każda rodzina ma swoje sekrety. Rayburnowie zostają zmuszeni, by się z nimi zmierzyć, kiedy "czarna owca" powraca na łono rodziny. Na ile istotne okażą się więzy krwi? Przekonacie się, oglądając "Bloodline".

Dark

"Dark" to niezwykle wciągający, mroczny niemiecki serial o podróżach w czasie. Jego klimat pozostaje z nami na długo. Dwa sezony produkcji obejrzeć można na raz.

Orange Is the New Black

Przez siedem sezonów "Orange is the New Black" możecie towarzyszyć w więzieniu Piper Chapman. Ciekawa propozycja dla tych, którzy już domową izolację uważają za spore ograniczenie wolności.

BoJack Horseman

Ten animowany serial podbił serca wielu serialomaniaków. Czeka na Was aż sześć sezonów przygód mieszkającego w Hollywood gwiazdora "Rozbrykanych": podstarzałego aktora-konia.

A jeśli uznacie Netflix już Wam się przejadł, sprawdźcie, co do zaoferowania ma dla nas HBO GO.

JP