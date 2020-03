Polecamy mniej znane seriale na platformie Netflix. BuzzFeed nazwał je "ukrytymi klejnotami"

Spędzanie czasu w domu sprzyja odkrywaniu zakamarków Internetu. Portal BuzzFeed przygotował listę niereklamowanych i mało znanych tytułów, dostępnych na amerykańskim Netflixie. Sprawdziliśmy proponowane seriale i na podstawie udostępnionego zestawienia stworzyliśmy własną listę mniej znanych produkcji. Co takiego BuzzFeed (i my) nazywa "ukrytymi klejnotami"?

Mniej znane seriale dostępne na Netflixie

1. Lovesick

Wspaniały brytyjski serial o trójce przyjaciół: Dylanie, Luku i Evie. Dylana poznajemy, gdy szukając miłości łapie chlamydię i musi skontaktować się ze wszystkimi dotychczasowymi partnerkami. Bardzo przyjemna propozycja, krótkie odcinki i tylko trzy sezony.

2. Crashing

Jeśli pokochaliście Phoebe Waller-Bridge w serialu "Fleabag" (dzieło, które serdecznie polecamy), to musicie sięgnąć do wcześniejszego serialu, który stworzyła i odegrała w nim główną rolę. "Crashing" opowiada historię grupy squattersów, którzy zamieszkują opuszczony szpital. Lulu nieoczekiwanie decyduje się tam zamieszkać po ponownym spotkaniu z przyjacielem z dzieciństwa, w którym się zakochuje. Niestety, Sam jest zaręczony...

3. Crazyhead

"Crazyhead" to serial z gatunku sci-fi. Amy odkrywa, że widzi, kto został opętany, ale stara się to ukryć. W kręgielni dziewczyna współpracuje z nonkonformistką Raquel, która ma podobne moce. Jeśli pokochaliście wspaniały serial "Misfits", to ta propozycja również przypadnie wam do gustu.

4. Crazy Ex-Girlfriend

Jeśli kochasz musicale, to propozycja dla ciebie. Rebecca to odnosząca sukcesy prawniczka, pracująca w prestiżowej nowojorskiej kancelarii. Pod wpływem impulsu rzuca pracę, sprzedaje mieszkanie na Manhattanie i wyrusza do Kalifornii odszukać swojego chłopaka z dzieciństwa. Dużo słabych piosenek i śmiechu, serial poruszający problemy zdrowia psychicznego.

5. Tuca i Bertie

Tuca i Bertie to dwie przyjaciółki. Jeśli oglądaliście "Bojacka", to od razu poczujecie ten klimat. A jeśli nie, to nie mamy wątpliwości, że przemówią do was rozterki szalonej Tuki i ostrożnej Bertie. Ich perypetie miłosne i trudne wchodzenie w "prawdziwą" dorosłość to świetna rozrywka na nudne wieczory. Odcinki są krótkie, co sprzyja zapracowanym i zmęczonym, kreska kolorowa, a żart przedni. Polecamy.

6. Lady Dynamite

Niecodzienna komedia z amerykańską stand-uperką Marią Bamford w roli głównej. Bohaterka próbuje odbudować swoją karierę po powrocie ze szpitala psychiatrycznego, w którym leczyła się z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej.

7. Guma do żucia

Tracey to 24-letnia dziewica wychowana w bardzo religijnej londyńskiej rodzinie. Pewnego dnia postanawia doświadczyć wszystkiego, od czego została odcięta - zwłaszcza seksu. W roli głównej twórczyni serialu Michaela Coel.

8. Derry Girls

Irlandzka komedia opowiadająca o grupie specyficznych nastolatek. Mamy lata 90. a w Irlandii Północnej trwa konflikt zbrojny, który jest tłem dla ważniejszych problemów Erin, Michelle, Caler, Olri i Jamesa, którzy uczą się w katolickiej szkole.

