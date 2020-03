"Hotel Paradise". Para uczestników poszła na całość. Widzowie zobaczyli pierwszy seks w programie

Od kilku tygodni widzowie TVN7 obserwują życie mieszkańców rajskiego hotelu na Bali. Pojawiają się nie tylko sojusze, ale także pierwsze uczucia i bliskość fizyczna. W poniedziałkowym odcinku mieliśmy okazję zobaczyć, że namiętność wzięła górę - w "Hotelu Paradise" zrobiło się wyjątkowo gorąco i parno.

Pierwsze zbliżenie w "Hotelu Paradise"

W ubiegłym tygodniu "uczucie" zrodziło się między Martyną a Adamem. Dziewczyna początkowo była w parze z Łukaszem, kiedy jednak podczas poprzedniego "Rajskiego rozdania" z programem musiała pożegnać się Ola, dotychczasowa partnerka Adama, a także sam Łukasz, Martyna skupiła swoją uwagę na Adamie. To on został jej lekiem na samotność. Para zaczęła częściej przebywać razem, a z czasem pojawiły się pierwsze poważniejsze deklaracje.

Po piątkowym "Rajskim rozdaniu" Adam i Martyna nareszcie mieli szansę dzielić pokój. W łóżku doszło do pierwszych intymnych chwil, jednak sielanka nie trwała długo. W poniedziałkowym odcinku wszyscy uczestnicy musieli wymeldować się ze swoich pokoi. Panie udały się do SPA, a panowie musieli ozdobić wnętrza oraz przygotować kolację dla wybranki. Zrelaksowane uczestniczki po powrocie do hotelu musiały odgadnąć, który pokój stworzył ich dotychczasowy partner.

Adam przyznał się, że działa na dwa fronty. Przygotował pokój z myślą o Martynie i... Violi. Stwierdził, że jeśli znalazłby w pokoju Violę, mógłby powiedzieć jej, co czuje.

Jednak to Martyna znalazła się w pokoju 24-latka. Adam był wyraźnie zadowolony, że odnalazł w nim właśnie ją. Po udanej kolacji Martyna i Adam poszli na całość w obecności kamer.

Martyna dołączyła do pierwszych mieszkańców hotelu w drugim tygodniu. Okazało się, że 23-latka jest związana z mediami, a na Instagramie pokazuje całkiem sporo.

DK