Zawieszono zdjęcia do programu "Dance Dance Dance". Jednak to nie oznacza całkowicie zniknięcie show z anteny

Program "Dance Dance Dance" w ostatnim czasie bił rekordy popularności. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego jury, w skład którego weszła Anna Mucha. Znana z ciętego języka aktorka wielu widzom się nie spodobała. Choć gwiazdy bardzo dobrze radziły sobie na tanecznym parkiecie, prym zdecydowanie wiódł duet Rafał Mroczk i Przemysław Cypriański. Jednak mimo to Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu zdjęć do kolejnych odcinków. Powodem jest obecna sytuacja panująca w Polsce.

Telewizja Polska zawiesza produkcję programu "Dance Dance Dance"

Jak poinformowała Telewizja Polska, choć zdjęcia do programu zostają zawieszone, show nie zniknie całkowicie z anteny. TVP wyemituje odcinki, które zostały zrealizowane w ubiegłym tygodniu według poniższego harmonogramu:

21.03.2020, godzina 20:00 - emisja Duetów z czwartego odcinka

28.03.2020, godzina 20:00 - emisja Solówek z czwartego odcinka

04.04.2020, godzina 20:00 - emisja Duetów z piątego odcinka

11.04.2020, godzina 20:00 - emisja Solówek z piątego odcinka

To jednak nie wszystko. Dodatkowo TVP 2 przygotowała dla widzów specjalne odcinki "Dance Dance Dance The Best Off", które będą podsumowaniem tanecznych zmagań uczestników drugiej edycji tanecznego show.

Niestety, na ten moment nie wiadomo kiedy zdjęcia zostaną wznowione.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy program, w którym producenci postanowili zawiesić produkcję. W ubiegły piątek "Taniec z gwiazdami" również zawiesił emitowanie odcinków, a wiosenną edycję przełożył na najbliższą jesień. Uczestnicy nie kryli zaskoczenia, jednak decyzja została podjęta z myślą o ich bezpieczeństwie.

