Netflix to nie tylko "Wiedźmin" i "Stranger Things". Te produkcje są mniej znane, ale to "czarne konie" [LISTA]

Znalezienie nowego, dobrego serialu, którego jeszcze nie oglądałeś, może nie być najłatwiejsze. Jednak jedna z największych platform filmowych - Netflix - ma dla widzów naprawdę sporo perełek. Zobaczcie mniej znane seriale, które z pewnością przypadną Wam do gustu. Lista stworzona jest na podstawie ocen widzów polskiego serwisu Filmweb.pl. Choć ten ranking ma aż 100 pozycji, wybraliśmy dziesięć najciekawszych, bardzo wysoko ocenianych, ale wciąż mniej popularnych w ostatnich latach.

Netflix - świetne seriale, których możesz nie znać

1. Szkoła dla elity - 7,16/10



Jeśli lubisz produkcje o nastolatkach, to ta jest wręcz idealna dla Ciebie. Ten hiszpański serial zapewnia takie zwroty akcji, że z pewnością obejrzysz wszystkie trzy sezony za jednym razem. "Szkoła dla elity" opowiada o uczniach z ekskluzywnej placówki, do których dołączają nastolatkowie z klasy robotniczej.

2. Lovesick - 7,4/10



Jest to jeden z zabawniejszych seriali na Netfliksie. U głównego bohatera Dylana zdiagnozowano chlamydię, chorobę przenoszoną droga płciową. Aby uchronić innych od zakażenia, musi nawiązać kontakt z kobietami ze swojej przeszłości. Serial przepełniony jest zabawnymi historiami i dużą dawką humoru - w sam raz na trudne, obecne czasy.

3. Seria niefortunnych zdarzeń - 7,5/10



Serial oparty jest na kultowych książkach dla nastolatków Lemony'ego Snicketa o tym samym tytule. W serialu możecie obejrzeć niezwykłe przygody trzech sierot Baudelaire - Wioletki, Klausa i Słoneczka. To zdecydowanie dobra propozycja dla całej rodziny, jeśli tylko lubicie historie mroczne.

4. The Umbrella Academy - 7,35/10



Jeżeli szukasz serialu o superbohaterach, ale trochę na opak, to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie. "The Umbrella Academy" przedstawia losy niezwykłego rodzeństwa, posiadającego równie niezwykłe moce. Wspólnie próbują rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie.

5. Spinnig Out - 7,35/10



Propozycja zdecydowanie dla widzów lubiących sportowe wrażenia. Główna bohaterka Kat jest łyżwiarką figurową, która zmaga się z problemami psychicznymi. Choć choroba i problemy w rodzinie znacznie wpływają na jej karierę, ta się nie poddaje i walczy o upragniony medal olimpijski. Serial należy do tych "świeższych" na platformie, ale zasługuje na o wiele większą uwagę, niż mu się przywiązuje.

6. Russian Doll - 7.18/10



To amerykański serial opowiadający o Nadii, która zostaje uwieziona w pętli czasowej. Każdego wieczoru idzie na imprezę, po której ginie, by później móc obudzić się we własnym łóżku cała i zdrowa. Dlaczego? Nadia próbuje rozwiązać zagadkę życia i śmierci.

7. Telefonistki - 7,46/10



Akcja serialu rozgrywa się w Madrycie w latach 20. XX wieku. Cztery kobiety uczą się nowej pracy przy centrali telefonicznej, szukający przy tym miłości i przyjaciół.

8. Mesjasz - 7,26/10



To kontrowersyjny serial, poruszający tematy polityki i wiary. Na Bliskim Wschodzie pojawia się mężczyzna, który uważa się za Mesjasza i zakłóca porządek publiczny. Mężczyzną zaczyna interesować się władza. Ta charyzmatyczna postać z każdym dniem zdobywa coraz więcej zwolenników. Smaczku dodaje fakt, że tytuł ten jest zakazywany w kolejnych krajach - dlaczego? Sprawdźcie sami.

9. Atypowy - 7,78/10



Choć serial porusza bardzo ważną kwestię osób ze spektrum autyzmu, to przedstawiony jest wyjątkowy sposób. Wchodzący w dorosłe życie 18-latek zmaga się z autyzmem. Pewnego dnia decyduje się wyjść spod matczynej kontroli i rozpocząć samodzielne życie. Jak się okazuje, nie jest to wcale takie proste.

10. Sense8 - 7,97/10

Osiem osób połączonych telepatią, ściganych przez tajemniczą organizację. Muszą odkryć, co takiego kryje się za ich nagłym i niespodziewanym połączeniem. Serial ma tę zaletę, że jest skończoną całością, można go zatem rozpocząć bez stresu, że nagle zniknie z planów produkcyjnych. Jak przystało na produkcję, którą nazwiskiem firmują siostry Wachowski, serial jest z "tych na bogato" pod względem koncepcji, lokacji i efektów specjalnych.

