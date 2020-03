Najlepsze seriale HBO według rankingów IMDb i Rotten Tomatoes. Te produkcje trzeba obejrzeć

W związku z aktualną sytuacją w kraju polskie gwiazdy, aktorzy oraz celebryci namawiają nas, abyśmy dla bezpieczeństwa swojego i innych pozostali w domach. Plotek oczywiście dołącza się do tego apelu. To także świetna okazja, aby w domowym zaciszu nadrobić filmowe i serialowe zaległości. Przedstawiamy więc 25 najlepszych oryginalnych seriali wyprodukowanych HBO według rankingów IMDb, Rotten Tomatoes i Paste Magazine.

Najlepsze seriale HBO wg rankingu IMDb:

1. Prawo ulicy

2. Gra o tron

3. Kompania braci

4. Rodzina Soprano

5. Deadwood

6. Detektyw

7. Pohamuj entuzjazm

8. Figurantka

9. Pozostawieni

10. Terapia

11. Sześć stóp pod ziemią

12. Bliskość

13. Rzym

14. Pacyfik

15. Zakazane imperium

16. Newsroom

17. John Adams

18. Więzienie Oz

19. Dolina Krzemowa

20. Jak zdrówko?

21. Ekipa

22. Trzy na jednego

23. Czysta krew

24. Seks w wielkim mieście

25. Gracze

Najlepsze seriale HBO wg Paste Magazine

1. Prawo ulicy

2. Rodzina Soprano

3. Kompania braci

4. Barry

5. Sześć stóp pod ziemią

6. Czarnobyl

7. Gra o tron

8. Iluminacja

9. Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

10. Sukcesja

11. Pohamuj entuzjazm

12. Figurantka

13. Deadwood

14. Seks w wielkim mieście

15. Rzym

16. Carnivale

17. Pozostawieni

18. Detektyw

19. The Larry Sanders Show

20. Trzy na jednego

21. The No. 1 Ladies Detective Agency

22. Tracey Takes On

23. Znudzony na śmierć

24. Boardwalk Empire

25. Luck

Najlepsze seriale HBO wg Rotten Tomatoes

1. The Larry Sanders Show

2. Los Espookys

3. Random Acts of Flyness

4. The Defiant Ones

5. A Black Lady Sketch Show

6. Mr. Show with Bob and David

7. The corner

8. Wyatt Cenac's Problem Areas

9. Funny or Die Presents

10. Tenacious D

11. Barry

12. W potrzebie

13. Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

14. Niepewne

15. Sally4Ever

16. Treme

17. Kto się odważy

18. Watchmen

19. Olive Kitteridge

20. Dolina Krzemowa

21. Prawo ulicy

22. Długa noc

23. The Flight of the Conchords

24. Kompania braci

25. 2 Dope Queens

Sami widzicie, że jest co oglądać! Jakie tytuły wybieracie na dzisiejszy wieczór?

JP