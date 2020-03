Co warto zobaczyć? Oto najciekawsze filmy dostępne na HBO GO

Zastanawiacie się jak spożytkować wolny czas? Na platformie HBO Go pojawiło się całkiem sporo ciekawych propozycji filmowych, które jeszcze nie dawno były wyświetlane na ekranach kin. Stacja w swojej ofercie ma również sporo klasycznych albo nieznanych tytułów. Przedstawiamy 10 tytułów filmowych, które mogą was zainteresować.

Co obejrzeć na HBO GO?

1. "Król Lew" (2019) reż. Jon Favreau

Remake słynnej bajki z 1994 roku, którą pokochali wszyscy. Simba ma w przyszłości zastąpić w roli lidera swojego ojca Mufasę. Nie wszyscy są zadowoleni z narodzin lwiątka, a głównie jego stryj Skaza. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany i musi dorastać z dala od domu, jednak w przyszłości chce odzyskać to, co mu się należy. Muzykę do filmu tworzył Hans Zimmer, a swojego głosu użyczyła m.in. Beyonce.

2. "Córka trenera" (2018) reż. Łukasz Grzegorzek

Ten film nie należy do najłatwiejszych i nie oczekujcie po nim wartkiej akcji. Mimo wszystko, to interesujący, polski obraz, na który warto zwrócić uwagę. Wiktoria jest młodą tenisistką, która podróżuje z ojcem Maciejem po kraju, biorąc udział w zawodach tenisowych. Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Wszystko się zmienia, gdy do ich zespołu dołącza początkujący tenisista Igor, którego Maciej zaczyna szkolić.

3. "Aquaman" (2018) reż. James Wan

Ekranizacja komiksu z wydawnictwa DC Comics. Aquaman, który jest legendą od ponad 70 lat, to Król Siedmiu Mórz. Misją, tego niechętnie sprawującego rządy na Atlantydzie władcy, jest ochrona całego świata. Miota się on jednak między światem ponad powierzchnią wód nieustannie pustoszącym morza a mieszkańcami Atlantydy dążącymi do wszczęcia buntu.

4. "Prestiż" (2006) reż. Christopher Nolan

Opowieść o dwóch tajemniczych magikach i ich intrygującej relacji. Poznali się, gdy oboje rozpoczynali jako początkujący magicy. Jednak ich przyjazna rywalizacja przeistacza się z czasem w zaciętą, gorzką walkę, czyniąc z nich zajadłych i dożywotnich wrogów. W rezultacie czego narażają życie nie tylko swoje, ale również wszystkich wokół siebie. W rolach głównych Hugh Jackman i Christian Bale.

5. "Green Book" (2018) reż. Peter Farrelly

Zdobywca trzech Oscarów, w tym za "Najlepszego aktora drugoplanowego" dla Mahershala Ali. Rok 1962, Stany Zjednoczone. Cwaniaczek z Bronxu dostaje pracę jako szofer czarnoskórego muzyka, z którym wyrusza w podróż po całym kraju. Różni ich wszystko, jednak z czasem bohaterowie mają okazję się przekonać, że więcej ich łączy, niż dzieli. Historia została oparta na faktach.

6. "Narodziny gwiazdy" (2018) reż. Bradley Cooper

Piekielnie zdolna, choć niepewna siebie Ally (Lady Gaga) przypadkiem spotyka w barze gwiazdora country (Bradley Cooper). Mimo różnic zakochują się w sobie i postanawiają wyruszyć we wspólną trasę. Dla niej to uczucie stanie się inspiracją do artystycznej pracy, a także katapultą do wielkiej kariery. Dla niego - być może początkiem końca.

7. "Grand Budapest Hotel" (2014) reż. Wes Anderson

Gwiazdorska obsada i intrygująca historia! Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera ze słynnego europejskiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzieży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej.

8. "Bajecznie bogaci Azjaci" (2018) reż. Jon M. Chu

Lżejsza propozycja, ale zdecydowanie warta uwagi. Pochodząca z Nowego Jorku Rachel Chu zgadza się pojechać ze swoim długoletnim chłopakiem - Nickiem Youngiem do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela. Rachel cieszy się, że po raz pierwszy zobaczy Azję, ale jednocześnie denerwuje się przed spotkaniem z rodziną Nicka. Ponadto zupełnie niespodziewanie dowiaduje się, że jej chłopak nie wspomniał o kilku kluczowych szczegółach ze swojego życia.

9. "Ona" (2013) reż. Spike Jonze

Niezwykła historia miłosna, samotny pisarz - Theodore kupuje nowy system operacyjny, który jest tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby użytkownika. Między nim, a jego systemem operacyjnym rozwija się romans... Ta nieprawdopodobna opowieść pokazuje, jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna technologia.

10. "Toy Story 4" (2019) reż. Josh Cooley

Kolejna odsłona przygód ożywionych zabawek. Chudy zawsze znał swoje miejsce na świecie. Jego życie, jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło się wokół opieki nad Andym, a później Bonni. Gdy pewnego dnia w pokoju Bonni pojawia się nowa zabawka, Sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to początek zaskakującej podróży. Nieoczekiwana wyprawa pozwoli Chudemu przekonać się, jak wielki może być świat dla zwykłej zabawki…

